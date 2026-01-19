19 de enero de 2026 Inicio
Derrumbe en Comodoro Rivadavia: un informe oficial de 2002 ya advertía sobre el riesgo en el cerro Hermitte

Un estudio del SEGEMAR alertó hace más de dos décadas sobre la peligrosidad geológica en el barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia. La expansión urbana sobre suelos inestables y sin controles derivó este fin de semana en evacuaciones masivas y la declaración de la emergencia.

Un informe técnico elaborado en 2002 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) ya había puesto en foco la fragilidad geológica del barrio Sismográfica, en Comodoro Rivadavia. El documento advertía sobre los riesgos de avanzar con la urbanización sobre el cerro Hermitte, una ladera conformada por materiales naturalmente removidos, propensos a deslizamientos y hundimientos.

El estudio, titulado "Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica", fue confeccionado por especialistas del Instituto de Geología y Recursos Minerales y señalaba tres puntos críticos: la inestabilidad del terreno, la posibilidad de movimientos de ladera recurrentes y la necesidad de informar y capacitar a los vecinos sobre el riesgo existente.

Según el informe, el crecimiento del barrio sobre depósitos de antiguos deslizamientos, con cavidades generadas por erosión hídrica subterránea, podía provocar fallas estructurales severas en viviendas, roturas de cañerías y afectación de toda la red de servicios. También advertía que no podía descartarse la repetición de estos movimientos, por lo que recomendaba un sistema de monitoreo permanente si la expansión urbana continuaba.

Entre las medidas sugeridas figuraban fuertes restricciones: prohibir nuevos movimientos de suelo, limitar el riego, evitar cañerías subterráneas, impedir la expansión sobre la ladera, frenar nuevas construcciones y crear una comisión vecinal de alerta temprana ante cualquier signo de desplazamiento del terreno.

Las advertencias fueron claras. Sin embargo, el barrio siguió creciendo. Este fin de semana, parte del cerro Hermitte colapsó, obligando a evacuar a cientos de vecinos y desplegar amplios operativos de seguridad.

Ante el escenario, el Concejo Deliberante declaró la emergencia geológica y urbanística por 90 días, con el objetivo de implementar medidas urgentes para mitigar el riesgo y evitar nuevas consecuencias en una zona que, según los propios informes oficiales, nunca debió expandirse sin controles.

