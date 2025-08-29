Choque y vuelco en Villa Crespo: un auto impactó contra ocho motos estacionadas El vehículo tenía dos ocupantes, los cuales resultaron ilesos y no requirieron atención del SAME. Se le realizará un test de alcoholemia al conductor y se investigará si hubo exceso de velocidad. Por







Choque y vuelco en Villa Crespo. Redes sociales

Un vehículo, que tenía dos ocupantes, chocó a ocho motos estacionadas y volcó sobre la calle Vera en el barrio porteño de Villa Crespo. El SAME intervino en el lugar, pero no tuvo que atender a la pareja que pudo salir por sus propios medios. Se hará una investigación por exceso de velocidad.

El hecho ocurrió en la intersección con Serrano a las 4:23, según reportó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Las ocho motocicletas que estaban ubicadas en el lugar terminaron con fuertes destrozos, al igual que la Sandero Stepway, vehículo que inició el incidente vial.

Ninguno de los dos ocupantes tuvo que ser atendido por los médicos, ni tampoco trasladados, ya que no resultaron heridos. Pero un dato importante es que ninguno era dueño del vehículo, incluso el propietario se enteró por televisión. Según aportó el SAME, a las 4:23 llegó la señal de alerta, 4:28 llegaron al lugar y 4:30 ya tenían el primer informe.