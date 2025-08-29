29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Choque y vuelco en Villa Crespo: un auto impactó contra ocho motos estacionadas

El vehículo tenía dos ocupantes, los cuales resultaron ilesos y no requirieron atención del SAME. Se le realizará un test de alcoholemia al conductor y se investigará si hubo exceso de velocidad.

Por

Choque y vuelco en Villa Crespo.

Redes sociales

Un vehículo, que tenía dos ocupantes, chocó a ocho motos estacionadas y volcó sobre la calle Vera en el barrio porteño de Villa Crespo. El SAME intervino en el lugar, pero no tuvo que atender a la pareja que pudo salir por sus propios medios. Se hará una investigación por exceso de velocidad.

Te puede interesar:

Escape de gas en Palermo: continúa el corte de la avenida Juan B. Justo y hay quejas de los vecinos

El hecho ocurrió en la intersección con Serrano a las 4:23, según reportó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Las ocho motocicletas que estaban ubicadas en el lugar terminaron con fuertes destrozos, al igual que la Sandero Stepway, vehículo que inició el incidente vial.

Ninguno de los dos ocupantes tuvo que ser atendido por los médicos, ni tampoco trasladados, ya que no resultaron heridos. Pero un dato importante es que ninguno era dueño del vehículo, incluso el propietario se enteró por televisión. Según aportó el SAME, a las 4:23 llegó la señal de alerta, 4:28 llegaron al lugar y 4:30 ya tenían el primer informe.

La Policía hará una investigación para determinar si hubo exceso de velocidad y se le hará un test de alcoholemia al conductor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el lugar habrá un paso exclusivo para ciclistas y peatones.

Avanza la construcción de un nuevo cruce peatonal en avenida Del Fomentista, en la Ciudad de Buenos Aires

play

Choque en General Paz: luego de tres horas de demora, comenzaron a liberarse los carriles

play

Chacarita: choque en cadena entre un colectivo y dos autos

Por el impacto del camión en Av. Cantilo, hay una importante demora en el tránsito

Impresionante choque en Av. Cantilo: un camionero se quedó dormido, chocó contra el guardarraíl y se salvó de milagro

play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

La ANMAT clausuró un laboratorio luego de identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados.

La ANMAT clausuró un laboratorio tras identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero

Rating Cero

Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne

Escalofriante: la novia de Liam Payne reveló que recibe mensajes de él a meses de su muerte

Nico González fue infiel a su pareja.

Escándalo: la infidelidad de un jugador de la Selección quedó expuesta por las cámaras de seguridad de su casa

Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel.
play

Es española y acaba de llegar a Netflix: una miniserie sobre la desaparición de una adolescente

Se distingue por su aproximación realista, evitando recursos dramáticos exagerados.
play

Tiene 6 capítulos y está en Netflix: una serie está viendo todo el mundo

Camila Homs continúa disfrutando de una etapa en la que moda, maternidad y bienestar se entrelazan de manera natural.

La impresionante transformación de Camila Homs: cambio de look en pleno embarazo

últimas noticias

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

Hace 20 minutos
Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Hace 22 minutos
Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

Hace 30 minutos
play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

Hace 42 minutos
Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Hace 47 minutos