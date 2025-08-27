27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Choque fatal entre un camión y una moto en la General Paz: un muerto y kilómetros de congestión

El accidente ocurrió a la altura de la avenida Balbín, frente al Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra, mano hacia Río de la Plata. El SAME pidió la intervención de un helicóptero para que el motociclista sea trasladado, pero no sobrevivió debido a las fuertes heridas.

Por

Un muerto en el choque en General Paz.

C5N

Un motociclista habría perdido el equilibrio mientras circulaba por la avenida General Paz, impactó contra un camión y falleció. El hecho ocurrió mano a Río de la Plata a la altura de Ricardo Balbín frente al Parque Sarmiento en Saavedra y el lugar se encuentra con demoras.

¿Qué conductor estuvo en pareja con la China Suárez?
Te puede interesar:

Santiago Maratea tuvo un vínculo con la China Suárez

Según la primera información, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) solicitó la presencia del helicóptero para trasladar a la víctima a un centro de salud de forma inmediata, pero no ocurrió porque falleció en el lugar.

Hay un operativo policial en el que intentan desviar al tráfico porque se generó una congestión en la zona y, como intentan tener libre el lugar donde aún permanece la víctima, algunos vehículos quedaron estancados y avanza lento.

El corte total provocó que haya 12 kilómetros de fila de vehículos en plena hora pico y los colectivos cambiaron sus paradas hacia la colectora, en algunos casos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Suárez desmintió a Nara sobre los dichos de su exesposo sobre su futura paternidad.

La China Suárez cruzó a Wanda Nara por la supuesto embarazo con Mauro Icardi

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

Wanda, además, reclamó por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

¿Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi? "Quizás muy pronto tengas la noticia"

escandalo: mauro icardi se enfrento con un hincha en un shopping y quedo grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

Rating Cero

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

La empresaria volvió a revolucinar las redes sociales con unas fotos junto al músico español.

¿Nuevo romance o colaboración? La foto de Wanda Nara con el trapero español Kaydy Cain

Fuerte pelea con el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo.

Fuerte pelea en el elenco de El Marginal: un actor criticó con dureza a Juan Minujín y destapó un escándalo

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: Revolver el pasado.

Revelaron que dos exparticipantes de Gran Hermano tuvieron fogosos encuentros: "Revolver el pasado"

La modelo hizo un fuerte descargo en redes para explicar que estuvo a punto de ser estafada.

La drástica decisión de Melody Luz con sus redes sociales: "Lo tuve que bajar"

Las hermanas Maradona cuestionaron la cobertura que se hizo de la noticia.

El furioso descargo de Dalma y Gianinna Maradona tras el choque de Claudia Villafañe

últimas noticias

play

Choque fatal entre un camión y una moto en la General Paz: un muerto y kilómetros de congestión

Hace 13 minutos
La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Hace 8 horas
La industria manufacturera fue uno de los sectores más afectados.

Advierten que la economía sufrió en julio su segunda caída más fuerte en 16 meses

Hace 8 horas
Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: No me merezco esta traición.

Daniela Celis se quebró al confirmar la infidelidad de Thiago Medina: "No me merezco esta traición"

Hace 8 horas
Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"

Hace 8 horas