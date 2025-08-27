Choque fatal entre un camión y una moto en la General Paz: un muerto y kilómetros de congestión

Un motociclista habría perdido el equilibrio mientras circulaba por la avenida General Paz, impactó contra un camión y falleció. El hecho ocurrió mano a Río de la Plata a la altura de Ricardo Balbín frente al Parque Sarmiento en Saavedra y el lugar se encuentra con demoras.
Según la primera información, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) solicitó la presencia del helicóptero para trasladar a la víctima a un centro de salud de forma inmediata, pero no ocurrió porque falleció en el lugar.
Hay un operativo policial en el que intentan desviar al tráfico porque se generó una congestión en la zona y, como intentan tener libre el lugar donde aún permanece la víctima, algunos vehículos quedaron estancados y avanza lento.
El corte total provocó que haya 12 kilómetros de fila de vehículos en plena hora pico y los colectivos cambiaron sus paradas hacia la colectora, en algunos casos.