Neuquén: cuatro presos se fugaron de una alcaldía a través de un boquete en una celda

Las autoridades no confirmaron cómo se produjeron los hechos, pero se inició un amplio dispositivo luego de la huida de la Unidad de Detención 12.

Cuatro presos se fugaron de una alcaldía en Neuquén.

Cuatro presos se fugaron de una alcaldía en Neuquén.

Cuatro presos alojados en la Unidad de Detención 12 de Neuquén se escaparon a través de un boquete que realizaron en la celda en la que estaban ubicados. Por el momento, no se dio a conocer cómo fue que se produjo, pero se inició un amplio dispositivo para determinarlo.

Rogelio Rojas Cisterna, Josué Jeremías Fresco, Lucas Nicolás Cruces y Diego Ezequiel Bastías son los nombres de los internos que huyeron de la alcaldía. Pero no era la primera vez para algunos, ya que el primero ya lo hizo en otros penales, entre ellos, el de Río Negro.

Uno de los episodios había sido porque solicitó una consulta médica, según indicó LM Neuquén. Allí, el guardia custodio fue atacado por dos personas y Rojas Cisterna huyó con un cómplice que lo esperaba afuera en moto. Luego fue nuevamente detenido.

En cuanto a los antecedentes de fuga, Bastías, condenado por intento de femicidio en 2023, también intentó huir en otra ocasión. Cruces también tuvo fugas en otros lugares, mientras que, Fresco estaba detenido por motivos que se desconocen y no informaron si tuvo intentos de escape en otros lados.

La Policía de Neuquén activó un dispositivo de búsqueda en la que incluyó la difusión de los pedidos de captura en redes sociales y en diferentes medios para poder alertar a la comunidad y poder volver a apresarlos.

