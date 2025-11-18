Este es el perfume favorito de L-Gante: cuánto sale La fragancia es de una reconocida marca francesa y se destaca por su perfil amaderado, con corazón de notas de coco.







L-Gante acumula casi seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Instagram

L-Gante, referente del RKT, reveló que su perfume favorito es Le Beau Eau de Parfum de Jean Paul Gaultier.

La fragancia es amaderada y ámbar, con notas distintivas de coco fresco, sándalo y haba tonka.

El frasco es icónico: un torso masculino con una hoja de parra dorada, simbolizando la tentación.

El perfume se comercializa en Argentina principalmente en el formato de 125 ml, con un precio que oscila entre $170.000 y $200.000. L-Gante es reconocido como una de las figuras más influyentes de la música urbana argentina y el máximo exponente del género RKT. Originario de General Rodríguez, el artista no solo es tendencia gracias a su música; su vida, con una exposición pública notable, también lo es.

Con casi seis millones de seguidores en Instagram, el cantante disfruta de compartir, a través de sus redes, sus viajes y un estilo de vida con lujos. Entre ellos, se destacan los autos, la ropa y, por supuesto, las fragancias.

El perfume de preferencia de L-Gante es fácil de reconocer debido a su frasco distintivo, un verdadero ícono de una reconocida marca francesa. El envase representa un torso masculino con una hoja de parra dorada en su parte baja, como símbolo de la tentación y el paraíso. Se consolida como una fragancia intensa y sofisticada

Cuál es el perfume favorito de L-Gante L-Gante 1 Instagram La fragancia elegida por el referente del RKT es Le Beau Eau de Parfum de la reconocida marca Jean Paul Gautier. Es una de las más conocidas, exclusivas y vendidas de la firma francesa. Esta versión intensa se distingue por ser una oda amaderada y ámbar que evoca una masculinidad moderna y sensual.

Su aroma se caracteriza por una potente nota de coco fresco, que le otorga una salida tropical. Este corazón frutal se entrelaza con la elegancia cremosa del sándalo y la profundidad del haba tonka, creando una estela cálida y duradera.

Cuánto sale el perfume favorito de L-Gante En el mercado argentino, Le Beau Eau de Parfum de Jean Paul Gaultier es una fragancia de lujo y sus precios reflejan la calidad y exclusividad de la marca. Se comercializa principalmente en tres formatos clave. En Argentina, solo se consigue el tamaño intermedio. El Eau de Parfum de 125 ml, posiblemente el formato más buscado, tiene un valor que actualmente se sitúa entre los $170.000 y $200.000. Siempre es recomendable buscar en perfumerías oficiales para asegurar la autenticidad del producto y aprovechar las promociones bancarias vigentes.