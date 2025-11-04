4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: así fue el brutal choque que terminó con la vida de una pareja en José C. Paz

Las imágenes muestran el momento preciso en el que el joven de 23 años embistió a la familia con su Amarok, a 160km/h. Dos de los hermanos que estuvieron en el accidente fueron dados de alta, pero la hija mayor continúa en grave estado.

Por

Así fue el choque que terminó con la vida del matrimonio en José C. Paz.

Se conocieron las imágenes del trágico accidente que terminó con la vida de un matrimonio que viajaba con sus tres hijos a la altura de José C. Paz. Dos de los menores ya fueron de alta, mientras que la niña de 12 es la más comprometida.

Pablo Laurta seguirá detenido en la cárcel de Cruz del Eje.
Te puede interesar:

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio

Michael Jean Carballo, de 23 años, era el conductor de la Amarok que impactó a toda velocidad contra el Renault 12 de la familia. Debido a las graves heridas, Renzo y Eliana, murieron al instante. Incluso se puede ver cómo es que vuelan los cuerpos y el auto queda completamente destruido.

Los tres niños, que circulaban en la parte trasera del auto resultaron heridos y si bien dos fueron dados de alta, Sol, de 12 años, es la que se encuentra más grave debido a las lesiones en su pelvis. Ella había quedado atrapada en la parte de atrás junto a sus hermanos.

Según lo que contó Diego Gabriele en C5N, aparentemente todo se trató de una falta de controles, porque según testigos, este chico estuvo toda la noche circulando a alta velocidad. Sin embargo, nadie hizo nada hasta que ocurrió la tragedia.

Más allá del proceso penal que deberá enfrentar, a Carballo le suspendieron la licencia hasta el año 2099, mientras todavía se esperan los resultados de los análisis de sangre para determinar si manejaba bajo los efectos de alcohol o de algún tipo de estupefacientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Conmoción en Claypole: lo asesinaron a golpes y puñaladas y después le robaron la billetera

play

Crimen en Necochea: se conocieron los escalofriantes chats previos a la pelea

El matrimonio que viajaba en el Renault 12 embestido por la Volkswagen Amarok en José C. Paz perdió la vida.

Violento choque en José C. Paz: un joven detenido por causar la muerte de un matrimonio

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

El hombre distribuía el material a través de redes P2P.

Salta: detuvieron a un policía federal que distribuía material de abuso sexual infantil

Rating Cero

Alfa, otra vez envuelto en una polémica.

Alfa fue acusado de chocar a una moto y se defendió diciendo que le iban a robar porque "estaba con un Mercedes en el conurbano"

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.
play

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

últimas noticias

Este jugador se retiró tras ganar la Europa League 2025 con Tottenham.

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y ahora se dedica al mundo de la fotografía y del cine

Hace 21 minutos

La sencillez con onda de Paulo Dybala: outfit relajado y zapatillas trendy

Hace 27 minutos
La APU por Nacimiento se cobra una sola vez y alcanza los $69.760,97 en noviembre 2025.

ANSES entrega $69.760 a un grupo: chequeá si accedés en noviembre 2025

Hace 27 minutos

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene un sendero hermoso que cruza distintas playitas

Hace 30 minutos
El salario mínimo, vital y móvil perdió 34% de poder adquisitivo durante la era Milei.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo: cuándo se define el aumento de sueldos

Hace 39 minutos