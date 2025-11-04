Video: así fue el brutal choque que terminó con la vida de una pareja en José C. Paz Las imágenes muestran el momento preciso en el que el joven de 23 años embistió a la familia con su Amarok, a 160km/h. Dos de los hermanos que estuvieron en el accidente fueron dados de alta, pero la hija mayor continúa en grave estado. Por







Así fue el choque que terminó con la vida del matrimonio en José C. Paz.

Se conocieron las imágenes del trágico accidente que terminó con la vida de un matrimonio que viajaba con sus tres hijos a la altura de José C. Paz. Dos de los menores ya fueron de alta, mientras que la niña de 12 es la más comprometida.

Michael Jean Carballo, de 23 años, era el conductor de la Amarok que impactó a toda velocidad contra el Renault 12 de la familia. Debido a las graves heridas, Renzo y Eliana, murieron al instante. Incluso se puede ver cómo es que vuelan los cuerpos y el auto queda completamente destruido.

Los tres niños, que circulaban en la parte trasera del auto resultaron heridos y si bien dos fueron dados de alta, Sol, de 12 años, es la que se encuentra más grave debido a las lesiones en su pelvis. Ella había quedado atrapada en la parte de atrás junto a sus hermanos.

Según lo que contó Diego Gabriele en C5N, aparentemente todo se trató de una falta de controles, porque según testigos, este chico estuvo toda la noche circulando a alta velocidad. Sin embargo, nadie hizo nada hasta que ocurrió la tragedia.

Más allá del proceso penal que deberá enfrentar, a Carballo le suspendieron la licencia hasta el año 2099, mientras todavía se esperan los resultados de los análisis de sangre para determinar si manejaba bajo los efectos de alcohol o de algún tipo de estupefacientes.