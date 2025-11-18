IR A
Está en Netflix y es una serie con una historia realmente conmovedora: te toca el corazón

Basada en la exitosa novela de Javier Castillo, se trata de un thriller psicológico que mezcla misterio, emociones y giros inesperados que se destaca en la plataforma de streaming.

La miniserie española se estrenó el 14 de Noviembre en Netflix. 

Netflix España

Las producciones españolas continúan consolidándose como algunas de las más solicitadas en el catálogo de Netflix. En noviembre, una nueva miniserie se sumó a la propuesta de la plataforma. Con solo seis capítulos y una trama marcada por el suspenso, es ideal para maratonear en un finde.

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 
El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España. Su popularidad se extendió a nivel internacional, donde el universo Castillo cosechó una fuerte base de seguidores.

La miniserie juega con una narrativa de saltos temporales y diferentes puntos de vista, explorando temas como el dolor heredado, la violencia machista, los secretos del pasado y la fascinante pregunta sobre si un trasplante puede alterar no solo una vida, sino también la identidad.

Netflix: sinopsis de El Cuco de Cristal

Cuco de Cristal 3

La trama sigue a Clara Merlo, una joven médico residente en Madrid que, tras sufrir un infarto, se somete a un trasplante de corazón que le salva la vida. Tras la cirugía, Clara se obsesiona con conocer la identidad de su donante y el pasado que dejó atrás. Esta búsqueda la lleva hasta un pequeño y enigmático pueblo donde reside la familia de la persona que le dio el corazón, una familia marcada por el misterio.

La llegada de Clara al pueblo coincide con la desaparición de un bebé en un parque público, un evento que desata una serie de acontecimientos que conectan el presente con un secreto familiar de hace veinte años que muchos creían sepultado.

Tráiler de El Cuco de Cristal

Embed

Reparto de El Cuco de Cristal

  • Catalina Sopelana como Clara Merlo.
  • Álex García como Miguel Ferrer.
  • Itziar Ituño como Marta Ruiz.
  • Iván Massagué como Rafael.
  • Tomás del Estal como Gabriel.
  • Alfons Nieto como Juan Ferrer Merlo.
  • Alicia Armenteros como Mónica.
  • Daniel Chamorro como Ribo.
  • Irene Rojo como Silvia Luna.
  • Lucía Barrado como Patricia.
  • Roque Ruíz como Carlos Ferrer Merlo.
