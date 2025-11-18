Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

La película más esperada tendrá regrabaciones muy pocos meses antes de su estreno en cines en 2026.

El Universo Cinematográfico de Marvel tiene altas expectativas en 2026 , especialmente en lo que se refiere a sus estrenos de películas. Spider-Man: Brand New Day abrirá la lata en julio, pero el plato fuerte estará esperando a finales de año , cuando se estrene Avengers: Doomsday (Vengadores: Doomsday) .

La película coral reunirá a muchas de las estrellas del UCM , tanto a algunos vestigios de la antigua Saga del Infinito , como a las muchas incorporaciones que hemos presenciado a lo largo de la Saga del Multiverso .

También traerá de regreso a Robert Downey Jr. , aunque esta vez como el Doctor Muerte (Doctor Doom) y a buena parte del elenco de la saga X-Men , listos para ceder el testigo a una nueva generación.

El rodaje de la película de los hermanos Russo terminó hace semanas, pero todos esperaban que Avengers: Doomsday programase regrabaciones para solucionar problemas que se hayan encontrado en la sala de edición , así como filmar material adicional que se hubiera quedado en el tintero.

Tal y como recopila el insider del UCM Charlie Murphy , Marvel tiene varias ventanas de estreno reseñables previstas para 2026. Empezarán por Daredevil: Born Again , cuya temporada 3 arrancará su producción en el primer trimestre del año .

Daredevil Born Again Marvel

En primavera, la Casa de las Ideas reunirá de nuevo al equipo de Avengers: Doomsday para realizar las mencionadas regrabaciones de la película. No es un margen demasiado grande con respecto a la fecha de estreno de diciembre, pero es posible que la magnitud de las escenas no requiera de tanto tiempo.

Inmediatamente después, Avengers: Secret Wars iniciará su propio rodaje, también con los hermanos Russo al timón. La película está programada para diciembre de 2027, un año después de Doomsday.

Quedan en el aire las ventanas de rodaje de Black Panther 3 y el reinicio de los X-Men, dirigida por Jake Schreier, que pueden comenzar su producción el año que viene o postergarse a 2027.

Avengers: Doomsday se estrena en cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026, aspirando a reventar la taquilla navideña con el regreso a lo grande del cine de superhéroes.