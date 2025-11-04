4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es Michael Carballo, el joven que manejaba alcoholizado, chocó y mató a una pareja en José C. Paz

El joven de 23 años chocó a más de 160 km/h a un auto en el que se trasladaba el matrimonio junto a sus hijos, de 7, 11 y 14 años, quienes resultaron heridos. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 3,01 gramos de alcohol en sangre.

Por
Michael Carballo conducía a 160 kilómetros por hora.

Michael Carballo conducía a 160 kilómetros por hora.

El viernes se vivió una verdadera tragedia en la localidad bonaerense de José C. Paz, cuando un joven de 23 años manejaba alcoholizado, chocó y mató a una pareja que se trasladaba junto a sus hijos en un auto, quienes resultaron heridos. Los hermanos más chicos ya fueron dados de alta, mientras que la mayor se encuentra en grave estado. El conductor conducía con 3,01 gramos de alcohol en sangre.

Los plásticos hallados en la casa de la localidad bonaerense.
Te puede interesar:

Ituzaingó: estafaba con pasajes truchos y cayó por vender un vuelo a Brasil

Carballo provocó la muerte de Renzo y Eliana Benítez, luego que su camioneta Volkswagen Amarok impactara de lleno contra el Renault 12 de la pareja, en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, después de cruzar el semáforo en rojo y conducir a 160 km/h.

A raíz de ello, el joven quedó detenido y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició el proceso de inhabilitación para manejar de Carballo. El organismo solicitó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires la suspensión de la licencia. El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Por el hecho, la pareja murió en el instante, mientras que sus hijos, sufrieron heridas graves y debieron ser rescatados por los bomberos. Posteriormente, fueron trasladados de urgencia al hospital local y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. Los más chicos fueron dados de alta, mientras que la mayor aún pelea por su vida.

Choque José C. Paz

Quién es Michael Carballo, el joven que mató a un matrimonio en José C. Paz

En sus redes sociales, Michael Jean Carballo siempre mostró un perfil ligado a la velocidad, la falta de límites al volante y salidas nocturnas. En Instagram, el joven de 23 años se lucía manejando cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno. También subió fotos de la misma Volkswagen Amarok con la que el viernes embistió al Renault 12 donde viajaba la familia Benítez.

carballo

En cada video y foto que publicó, maneja de una forma temeraria y con fuertes aceleradas. “¿Quién se suma?”, puso en un posteo donde se lo ve corriendo picadas ilegales arriba de un cuatriciclo.

Carballo también compartía imágenes en fiestas, siempre rodeado de amigos y posando junto a cantantes de cumbia.

carballo 1
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Carlos Robledo Puch es conocido como el ángel de la muerte

Por qué "el ángel de la muerte" marcó la historia del crimen en Argentina: de quién se trata

La pareja falleció en el acto y los menores fueron internados con heridas. 
play

Una familia destrozada: quiénes eran Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que murió en el choque de José C. Paz

El agresor quedó detenido.

Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok

Palacio fue asesinado en Entre Ríos la noche del martes 7 de octubre.

Revelaron cómo Pablo Laurta mató y descuartizó al remisero Martín Palacio

play

Así fue el brutal choque que terminó con la vida de una pareja en José C. Paz

Rating Cero

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

El protagonista de Bridgerton fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2025

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 16 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 25 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 37 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 59 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 1 hora