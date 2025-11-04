Quién es Michael Carballo, el joven que manejaba alcoholizado, chocó y mató a una pareja en José C. Paz El joven de 23 años chocó a más de 160 km/h a un auto en el que se trasladaba el matrimonio junto a sus hijos, de 7, 11 y 14 años, quienes resultaron heridos. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 3,01 gramos de alcohol en sangre. Por







Michael Carballo conducía a 160 kilómetros por hora.

El viernes se vivió una verdadera tragedia en la localidad bonaerense de José C. Paz, cuando un joven de 23 años manejaba alcoholizado, chocó y mató a una pareja que se trasladaba junto a sus hijos en un auto, quienes resultaron heridos. Los hermanos más chicos ya fueron dados de alta, mientras que la mayor se encuentra en grave estado. El conductor conducía con 3,01 gramos de alcohol en sangre.

Carballo provocó la muerte de Renzo y Eliana Benítez, luego que su camioneta Volkswagen Amarok impactara de lleno contra el Renault 12 de la pareja, en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, después de cruzar el semáforo en rojo y conducir a 160 km/h.

A raíz de ello, el joven quedó detenido y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inició el proceso de inhabilitación para manejar de Carballo. El organismo solicitó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires la suspensión de la licencia. El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Por el hecho, la pareja murió en el instante, mientras que sus hijos, sufrieron heridas graves y debieron ser rescatados por los bomberos. Posteriormente, fueron trasladados de urgencia al hospital local y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. Los más chicos fueron dados de alta, mientras que la mayor aún pelea por su vida.

Choque José C. Paz Quién es Michael Carballo, el joven que mató a un matrimonio en José C. Paz En sus redes sociales, Michael Jean Carballo siempre mostró un perfil ligado a la velocidad, la falta de límites al volante y salidas nocturnas. En Instagram, el joven de 23 años se lucía manejando cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno. También subió fotos de la misma Volkswagen Amarok con la que el viernes embistió al Renault 12 donde viajaba la familia Benítez.

carballo En cada video y foto que publicó, maneja de una forma temeraria y con fuertes aceleradas. “¿Quién se suma?”, puso en un posteo donde se lo ve corriendo picadas ilegales arriba de un cuatriciclo. Carballo también compartía imágenes en fiestas, siempre rodeado de amigos y posando junto a cantantes de cumbia. carballo 1