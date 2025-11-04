4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Revelaron cómo Pablo Laurta mató y descuartizó al remisero Martín Palacio

El ciudadano uruguayo lo asesinó antes de viajar a Córdoba para cometer el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. Un informe judicial dio detalles sobre el macabro crimen.

Por
Palacio fue asesinado en Entre Ríos la noche del martes 7 de octubre.

Palacio fue asesinado en Entre Ríos la noche del martes 7 de octubre.

Después de que la Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, se conocieron nuevos detalles del tercer crimen por el que fue procesado: el asesinato y descuartizamiento del remisero Martín Palacio.

El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.
Te puede interesar:

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Palacio y Laurta se encontraron el martes 7 de octubre a las 20 en la terminal de ómnibus de Concordia. A las 3 de la madrugada del miércoles 8, el uruguayo llegó a una estación de servicio de San Salvador, solo, en el auto del remisero. Los investigadores creen que para ese momento ya lo había asesinado y descartado el cuerpo.

Días después, el lunes 13, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo desmembrado en la zona de Estación Yeruá, al que le faltaban la cabeza y los brazos. El cráneo y otros huesos fueron hallados recién el miércoles 29 cerca de Rosario del Tala, lo que permitió a la Justicia avanzar con la autopsia y determinar la mecánica del crimen.

Según un informe preliminar difundido por Clarín, Palacio fue asesinado de un disparo en la cabeza. El cráneo presenta un agujero en la frente compatible con un balazo y, por el lugar de la herida, sospechan que fue ejecutado. También se hallaron restos de proyectiles que están siendo analizados.

Pablo Laurta sube al remis de Martín Palacios
La cámara de seguridad que muestra a Laurta subiendo al auto de Palacio.

La cámara de seguridad que muestra a Laurta subiendo al auto de Palacio.

En la bolsa, detectada por un vecino a metros de la ruta provincial 15, también se encontraron huesos que corresponderían a un brazo y una mano, todos en avanzado estado de descomposición. Los investigadores creen que Laurta mató a Palacio de un disparo y luego lo descuartizó.

Luego, descartó los restos en dos lugares diferentes, a más de 200 kilómetros de distancia, uno del otro. El objetivo era ocultar sus huellas y dificultar la identificación del cuerpo. Con el mismo fin, abandonó el auto Toyota Corolla en Córdoba y lo prendió fuego.

Aunque los investigadores tienen la certeza "en un 99%" de que los restos corresponden a Palacio, se espera la confirmación a través del análisis de ADN, cuyos resultados estarían listos la semana próxima.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carlos Robledo Puch es conocido como el ángel de la muerte

Por qué "el ángel de la muerte" marcó la historia del crimen en Argentina: de quién se trata

La pareja falleció en el acto y los menores fueron internados con heridas. 
play

Una familia destrozada: quiénes eran Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que murió en el choque de José C. Paz

El agresor quedó detenido.

Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok

Michael Carballo conducía a 160 kilómetros por hora.

Quién es Michael Carballo, el joven que manejaba alcoholizado, chocó y mató a una pareja en José C. Paz

play

Así fue el brutal choque que terminó con la vida de una pareja en José C. Paz

play

Una mujer irrumpió en una escuela y agredió a una joven de 14 años a cadenazos

Rating Cero

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

El protagonista de Bridgerton fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2025

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 8 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 17 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 29 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 51 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 58 minutos