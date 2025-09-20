20 de septiembre de 2025 Inicio
Así es el avión supersónico que tiene la NASA y conecta Londres y Nueva York en 3 horas

Representa una posible revolución en el transporte aéreo y marca un nuevo capítulo en la historia de la aviación.

Cuál sería la primera misión de la NASA con el avión supersónico

La aviación supersónica vuelve a despertar interés gracias a los proyectos más recientes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que buscan reducir drásticamente los tiempos de viaje en rutas internacionales clave. Uno de los desarrollos más ambiciosos promete unir dos de las ciudades más influyentes del mundo, Londres y Nueva York, en un lapso de apenas tres horas.

Blue Ghost 1 es un paso concreto hacia el objetivo de consolidar la presencia humana y científica en la Luna de manera permanente.
Cómo fue el aterrizaje exitoso que hizo la NASA en la Luna: ¿era tripulado?

El avance combina innovación tecnológica con un diseño pensado para superar los límites que impusieron los vuelos supersónicos en el pasado. En este sentido, el objetivo no solo es alcanzar velocidades mucho mayores, sino también resolver cuestiones vinculadas al consumo de combustible, la eficiencia y el impacto acústico.

Cómo es el avión supersónico de la NASA que busca conectar el mundo en pocas horas

supersonico nasa

El futuro de los viajes aéreos podría cambiar para siempre con el X-59 de la NASA, un avión supersónico que busca unir Londres y Nueva York en poco más de tres horas. Esta aeronave, considerada la gran joya de la misión Quesst, está en la recta final de pruebas y genera enorme expectativa ante su vuelo inaugural, que promete romper la barrera del sonido sin los inconvenientes de los modelos tradicionales.

El secreto de su diseño está en la aerodinámica: fuselaje alargado, alas finas y largas, y un cuerpo pensado para dispersar las ondas de choque en pequeñas vibraciones. Con esta configuración, el clásico y ensordecedor “boom sónico” se reduciría a un sonido mucho más leve, comparable al portazo de un auto a la distancia, según explicó la directora del proyecto, Lori Ozoroski.

Actualmente, el X-59 se encuentra en la Air Force Plant 42, donde especialistas analizan cada detalle de su funcionamiento antes de darle luz verde al histórico despegue. Si todo avanza como se espera, la aeronave abrirá un nuevo capítulo en la historia de la aviación, con la ambición de llevar los vuelos comerciales a velocidades supersónicas de forma eficiente y silenciosa.

