Por qué nunca hay que enviar fotos del DNI: esta es la opción más segura

Compartir imágenes del DNI se volvió una práctica común en distintos trámites digitales, desde compras hasta inscripciones en plataformas. Pese a esto, lo que puede parecer un simple paso de verificación puede transformarse en una puerta abierta para delitos informáticos y fraudes que cuestan resolver.

El documento de identidad contiene datos personales sensibles que, en manos equivocadas, facilitan desde la apertura de cuentas falsas hasta la suplantación completa de una identidad. En un escenario donde la información circula sin control y la ciberdelincuencia está en expansión, cada foto compartida puede terminar en redes clandestinas de compraventa de datos.

Proteger la identidad digital implica adoptar hábitos preventivos y desconfiar de pedidos que no provengan de canales oficiales. Entender los riesgos y conocer las alternativas seguras es clave para reducir la exposición a estafas y conservar la privacidad en entornos online cada vez más exigentes.

El Documento Nacional de Identidad reúne información crítica que, si se filtra, puede ser utilizada con fines delictivos. Aunque el archivo se envíe a una persona de confianza, siempre existe la posibilidad de que circule, se copie o incluso sea manipulado digitalmente. Tapar con un dedo, un sticker o un emoji tampoco garantiza seguridad, ya que programas de edición pueden reconstruir los datos ocultos.

Uno de los mayores riesgos es la usurpación de identidad. Con la información del DNI, los delincuentes pueden abrir cuentas bancarias, gestionar créditos, contratar servicios o crear perfiles falsos en redes sociales. Al juntar esos datos con publicaciones previas, logran engañar a familiares o conocidos mediante estafas personalizadas.

Los códigos QR y de barras presentes en el documento añaden otra vulnerabilidad. Estos elementos almacenan información digital que, al ser capturada, facilita aún más la creación de falsificaciones y accesos no autorizados.

Compra online ecommerce tarjeta de crédito computadora Télam

Cuál es la alternativa más segura

Cuando una entidad solicita una copia del documento, lo primero es confirmar su legitimidad. Es muy importante asegurarse de que se trate de un organismo oficial o de una empresa con trayectoria comprobable, y establecer contacto directo para validar la necesidad del pedido.

En caso de compartirlo, se recomienda utilizar canales con cifrado y evitar redes sociales o mensajerías sin protección. También es importante exigir explicaciones claras: por qué lo solicitan, cómo será resguardado y durante cuánto tiempo permanecerá almacenado. Además, la Ley de Protección de Datos Personales respalda el derecho a pedir la eliminación de esa información una vez que deje de ser necesaria.

Solo organismos públicos, bancos, empleadores, compañías de servicios o instituciones educativas tienen la facultad de requerir el DNI, siempre con justificación formal y consentimiento expreso. Por el contrario, nunca debería compartirse con perfiles desconocidos, comercios informales o a través de plataformas sin canales oficiales.

Adoptar prácticas seguras como verificar la fuente, limitar el uso del documento y exigir transparencia en el manejo de la información es la mejor manera de reducir riesgos. Cada decisión de cuidado a la hora de manejarse en lo que se hace por internet aporta a blindar la identidad frente a posibles fraudes.