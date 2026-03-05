Impresionante choque múltiple en Ruta 9: siete camiones involucrados, un muerto y un herido Los hechos se registraron en la madrugada, en los kilómetros 149 y 150 mano hacia Zárate. Las autoridades dispusieron un desvío en el tránsito hacia la Ruta 191. Por + Seguir en







Una persona murió y otra resultó herida.

Una persona murió y otra resultó herida producto de dos choques a solo un kilómetro de distancia en Ruta 9, a la altura de Baradero. El primero involucró a tres camiones, mientras que el segundo, a cuatro vehículos.

Los hechos se registraron en la madrugada, en los kilómetros 149 y 150 mano hacia Zárate, por lo que la calzada se encuentra completamente interrumpida. Las autoridades dispusieron un desvío en el tránsito hacia la Ruta 191 mientras se liberan los carriles.

El primero, según narraron, se desarrolló alrededor de las 2 de la mañana y tras el impacto, uno de los tres camiones involucrados, escapó. Uno de los conductores se encuentra gravemente herido.

El siniestro ocurrido en el kilómetro 150 resultó en tragedia, dado que el conductor de uno de los cuatro camiones que chocaron en cadena murió producto del impacto. De acuerdo con el reporte, los vehículos eran dos series remolque y dos camiones con acoplado, uno de ellos transportaba carne.

Las autoridades, mientras intentan determinar cómo se desencadenaron los hechos, realizan el trabajo más engorroso, que tiene que ver con la remoción de los vehículos ya que los camiones se encuentran detenidos sobre la banquina. Según contó Diego Gabriele en C5N, lograron liberar la traza hacia Santa Fe, pero todavía queda cortado el carril hacia Buenos Aires.