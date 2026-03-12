12 de marzo de 2026 Inicio
Impactante choque en Santa Fe: dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un violento accidente

El siniestro mortal ocurrió en el kilómetro 53, en Villa Mugueta. Según los primeros testimonios, dos camionetas chocaron de frente sobre la Ruta Provincial 14. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Dos personas murieron en el acto atrapadas dentro del utilitario donde viajaban. 

Dos personas murieron en el acto atrapadas dentro del utilitario donde viajaban. 

Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un brutal choque en Santa Fe sobre la Ruta Provincial 14, en el kilómetro 53. Las autoridades investiga las causas de la colisión, testigos aseguran que a la hora del accidente había mucha niebla sobre la ruta.

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Según testigos, el siniestro vial ocurrió durante las primeras horas del día jueves, entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta. En algunas de las imágenes que se compartieron en redes sociales, se puede observar cómo el sector del accidente está cubierto por una niebla espesa que afectó la zona.

Tras el impacto, en el lugar se presentó personal de Bomberos de Mugueta y de asistencia médica para poder atender a las víctimas y rescatar los cuerpos de las personas fallecidas, que como consecuencia del fuerte impacto, quedaron atrapadas entre los hierros.

En el vehículo utilitario viajaban cinco personas, según informó el medio Sol Play, el conductor Rubén G. y su acompañante Laura M. murieron en el lugar. Mientras que Gustavo A, fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario con un traumatismo de cráneo.

Además, Emanuel G. fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda y Misael A. Hospital de Bigand ambos con traumatismos varios.

En cuanto a los ocupantes de la camioneta Chevrolet S10, su único ocupante Sebastián L, sufrió un traumatismo de tórax y fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda.

En el lugar se estableció un gran operativo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, junto a peritos para poder determinar las circunstancias del siniestro. Además, durante varias horas parte del tránsito se mantuvo cortado y se realizaron desvíos por colectora.

