Impactante choque en Santa Fe: dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un violento accidente El siniestro mortal ocurrió en el kilómetro 53, en Villa Mugueta. Según los primeros testimonios, dos camionetas chocaron de frente sobre la Ruta Provincial 14. Las autoridades investigan las causas del accidente.







Dos personas murieron en el acto atrapadas dentro del utilitario donde viajaban. Imagen redes sociales.

Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un brutal choque en Santa Fe sobre la Ruta Provincial 14, en el kilómetro 53. Las autoridades investiga las causas de la colisión, testigos aseguran que a la hora del accidente había mucha niebla sobre la ruta.

Según testigos, el siniestro vial ocurrió durante las primeras horas del día jueves, entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta. En algunas de las imágenes que se compartieron en redes sociales, se puede observar cómo el sector del accidente está cubierto por una niebla espesa que afectó la zona.

Siniestro vial entre Bigand y Villa Mugueta.



Se realizan desvíos por colectora.

Tras el impacto, en el lugar se presentó personal de Bomberos de Mugueta y de asistencia médica para poder atender a las víctimas y rescatar los cuerpos de las personas fallecidas, que como consecuencia del fuerte impacto, quedaron atrapadas entre los hierros.

En el vehículo utilitario viajaban cinco personas, según informó el medio Sol Play, el conductor Rubén G. y su acompañante Laura M. murieron en el lugar. Mientras que Gustavo A, fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario con un traumatismo de cráneo.

Además, Emanuel G. fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda y Misael A. Hospital de Bigand ambos con traumatismos varios.