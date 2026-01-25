25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Accidente en Ruta 2: un auto chocó contra un tren que iba a Mar del Plata

Ocurrió a la altura de Camet, en el kilómetro 386. El Peugeot 206 fue arrastrado varios metros por la formación ferroviaria con destino a la Costa Atlántica.

Por
Efectivos del Cuartel de Bomberos Camet trabajaron en el lugar del hecho. 

Efectivos del Cuartel de Bomberos Camet trabajaron en el lugar del hecho. 

Tres personas resultaron heridas tras un violento choque entre un automóvil y un tren en el kilómetro 386 de la Ruta 2, a la altura de Camet, El accidente involucró a la formación N° 304 y a un Peugeot 206, el cual terminó con destrucción total debido al fuerte impacto. Los ocupantes del auto fueron trasladados al Hospital General de Agudos por diversos politraumatismos.

El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.
Te puede interesar:

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

Según informaron las fuentes policiales, el vehículo color rojo era conducido por un hombre de 40 años que viajaba junto a un joven de 23 años y una mujer. Las tres personas oriundas de General Lamadrid fueron asistidas por un operativo que incluyó ambulancias del SAME y una unidad de traslado proveniente de Santa Clara del Mar, derivando a todos los afectados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Peugeot 206 con destrucción total

El impacto ocurrió en el paso a nivel de la autovía. Tras la colisión, el auto fue arrastrado varios metros por el tren y quedó totalmente destruido al costado de las vías. Asimismo, efectivos del Cuartel de Bomberos de Camet realizaron tareas de seguridad e inertización del automóvil en el lugar. Además, intervinieron personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos de rescate que aseguraron la zona y brindaron apoyo a las personas involucradas.

En cuanto a los pasajeros que iban en la formación 304 de Trenes Argentinos con destino a la ciudad de Mar del Plata, no se registraron heridos. Por su parte, la fiscalía de turno de Mar del Plata avanzará con los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente.

Peugeot 206 embestido por tren

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El choque de trenes en Córdoba, España. 

Tragedia en España: el informe preliminar apunta a una fractura del carril como causa del accidente

El colectivo y los autos involucrados en el choque múltiple en Palermo.

Choque múltiple en Palermo: un chofer de colectivo se desvaneció y embistió varios vehículos estacionados

play

Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay al menos 20 heridos

Descarrilaron dos trenes en España.

Choque de trenes en España: por qué los asientos no tienen cinturones de seguridad

Parte de uno de los trenes cayó por un talud de 4 metros.

Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos

Al menos 21 muertos y 25 heridos graves por el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España

Rating Cero

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

últimas noticias

Fernando Iglesias, embajador argentino en Bruselas.

"Quedé en la calle, en remerita y con 5°", el accidentado debut de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

Hace 13 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 26 de enero

Hace 22 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 26 de enero

Hace 23 minutos
play
Fátima Florez y Javier Milei.

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

Hace 44 minutos
Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar salir de sus hogares.

La tormenta Fern no da tregua a EEUU: ya provocó 6 muertes, masivos cortes de luz y miles de vuelos cancelados

Hace 48 minutos