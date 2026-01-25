Accidente en Ruta 2: un auto chocó contra un tren que iba a Mar del Plata Ocurrió a la altura de Camet, en el kilómetro 386. El Peugeot 206 fue arrastrado varios metros por la formación ferroviaria con destino a la Costa Atlántica. Por + Seguir en







Efectivos del Cuartel de Bomberos Camet trabajaron en el lugar del hecho.

Tres personas resultaron heridas tras un violento choque entre un automóvil y un tren en el kilómetro 386 de la Ruta 2, a la altura de Camet, El accidente involucró a la formación N° 304 y a un Peugeot 206, el cual terminó con destrucción total debido al fuerte impacto. Los ocupantes del auto fueron trasladados al Hospital General de Agudos por diversos politraumatismos.

Según informaron las fuentes policiales, el vehículo color rojo era conducido por un hombre de 40 años que viajaba junto a un joven de 23 años y una mujer. Las tres personas oriundas de General Lamadrid fueron asistidas por un operativo que incluyó ambulancias del SAME y una unidad de traslado proveniente de Santa Clara del Mar, derivando a todos los afectados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Peugeot 206 con destrucción total El impacto ocurrió en el paso a nivel de la autovía. Tras la colisión, el auto fue arrastrado varios metros por el tren y quedó totalmente destruido al costado de las vías. Asimismo, efectivos del Cuartel de Bomberos de Camet realizaron tareas de seguridad e inertización del automóvil en el lugar. Además, intervinieron personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos de rescate que aseguraron la zona y brindaron apoyo a las personas involucradas.

En cuanto a los pasajeros que iban en la formación 304 de Trenes Argentinos con destino a la ciudad de Mar del Plata, no se registraron heridos. Por su parte, la fiscalía de turno de Mar del Plata avanzará con los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente.

Peugeot 206 embestido por tren