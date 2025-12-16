El Museo del Holocausto comenzará a investigar las cajas nazis halladas en Tribunales La Corte Suprema autorizó a la institución tras una cuidadosa clasificación del material a cargo de especialistas del máximo tribunal. Por + Seguir en







El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, junto al director de la Fundación Memoria del Holocausto, Jonathan Karszenbaum.

La Corte Suprema de Justicia autorizó formalmente al Museo del Holocausto de Buenos Aires a investigar el contenido de las cajas con simbología nazi halladas en el subsuelo del Palacio de Tribunales y abiertas el pasado 9 de mayo.

Tras una cuidadosa clasificación del material a cargo de especialistas del máximo tribunal, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el director de la Fundación Memoria del Holocausto, Jonathan Karszenbaum, firmaron este martes una adenda al convenio de colaboración entre ambas instituciones que habilita al Museo a acceder al contenido con fines de investigación.

El acuerdo establece que el material será utilizado únicamente para su análisis científico, estadístico, sociológico e histórico, respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales y manteniendo estricta confidencialidad, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Las cajas fueron halladas durante reformas para la creación del Museo de la Corte Suprema, que abrirá en 2026, y contenían más de 4600 carnets del Frente Alemán del Trabajo y otros 400 de la Unión Alemana de Gremios, con información detallada sobre ciudadanos de origen alemán radicados en Argentina.

También había fichas personales, algunas con estampillas, y propaganda nazi con imágenes de Adolf Hitler. El material fue inventariado, limpiado y digitalizado, y permanecerá bajo resguardo con medidas de seguridad especiales.