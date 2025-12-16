El Museo del Holocausto comenzará a investigar las cajas nazis halladas en Tribunales

La Corte Suprema de Justicia autorizó formalmente al Museo del Holocausto de Buenos Aires a investigar el contenido de las cajas con simbología nazi halladas en el subsuelo del Palacio de Tribunales y abiertas el pasado 9 de mayo.
La Corte Suprema autorizó a la institución tras una cuidadosa clasificación del material a cargo de especialistas del máximo tribunal.
Tras una cuidadosa clasificación del material a cargo de especialistas del máximo tribunal, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el director de la Fundación Memoria del Holocausto, Jonathan Karszenbaum, firmaron este martes una adenda al convenio de colaboración entre ambas instituciones que habilita al Museo a acceder al contenido con fines de investigación.
El acuerdo establece que el material será utilizado únicamente para su análisis científico, estadístico, sociológico e histórico, respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales y manteniendo estricta confidencialidad, según publicó la agencia Noticias Argentinas.
Las cajas fueron halladas durante reformas para la creación del Museo de la Corte Suprema, que abrirá en 2026, y contenían más de 4600 carnets del Frente Alemán del Trabajo y otros 400 de la Unión Alemana de Gremios, con información detallada sobre ciudadanos de origen alemán radicados en Argentina.
También había fichas personales, algunas con estampillas, y propaganda nazi con imágenes de Adolf Hitler. El material fue inventariado, limpiado y digitalizado, y permanecerá bajo resguardo con medidas de seguridad especiales.
Tras la firma del acuerdo, Karszenbaum y la directora de la Biblioteca y Museo de la Corte, Jessica Susco, definieron los aspectos operativos del acceso al material, en el que participará un historiador del Museo del Holocausto.