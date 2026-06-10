Una famosa confesó la crisis de pareja con su marido por una polémica decisión La modelo e influencer dio a conocer la condición que le impuso a su esposo y defendió la asimetría de la medida con total convicción. Agregar C5N en









La confesión generó opiniones encontradas sobre los límites digitales dentro de las relaciones de pareja. Imagen creada con IA

Cande Ruggeri dejó una confesión que rápidamente se volvió viral, ya que le exigió a su marido, Nicolás Maccari, que eliminara de su Instagram a todas las mujeres con las que había tenido relaciones antes de estar juntos. El comentario surgió durante una dinámica de preguntas en el programa Que alguien le avise, de La Casa Streaming, y encendió el debate sobre los límites y acuerdos dentro de las parejas en las redes sociales.

La pregunta llegó de parte de Nacho Castañares, quien le consultó cuál había sido el motivo de pelea más llamativo que había tenido con su pareja. "Le hice borrar todas las chicas con las que estuvo de su Instagram", respondió Cande, provocando una reacción inmediata en el estudio. Sofía Jujuy, su amiga presente en el programa, la respaldó al instante: "Te aplaudo, me encanta amiga, muy bien". Eva Bargiela también se mostró de acuerdo: "Está muy bien eso, perfecto".

El momento más comentado llegó cuando Nacho le preguntó si ella había hecho lo mismo por pedido de su marido. La respuesta de Cande fue tajante: "No, él no me lo pidió y esto te lo discuto a muerte. ¿Por qué tenemos que hacer los dos lo mismo?". La frase abrió un debate sobre las dinámicas asimétricas dentro de las parejas que dividió opiniones entre los panelistas y en las redes sociales.

Candela Ruggeri y Nicolás Vaccari Cómo se conocieron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari La historia entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari comenzó gracias a la intervención de una amiga en común, ya que fue Jose Sarkany quien los presentó y ofició de cupido en ese primer encuentro. En ese momento, Cande no tenía ganas de enamorarse, pero aceptó la cita y lo que vino después la sorprendió. "Siento que Nico es mi compañero y deseo que sea así para toda la vida", contó tiempo atrás en una entrevista.

El flechazo fue rápido y definitivo. Según relató, uno de los gestos que la terminó de conquistar fue simple pero importante: "Se fue de viaje y cuando volvió me trajo un peluche. De ahí, no nos separamos nunca más". Maccari es dueño de Libro de Pases, una red social global orientada al fútbol.