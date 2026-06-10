IR A
IR A

Una famosa confesó la crisis de pareja con su marido por una polémica decisión

La modelo e influencer dio a conocer la condición que le impuso a su esposo y defendió la asimetría de la medida con total convicción.

La confesión generó opiniones encontradas sobre los límites digitales dentro de las relaciones de pareja.

La confesión generó opiniones encontradas sobre los límites digitales dentro de las relaciones de pareja.

Imagen creada con IA

Cande Ruggeri dejó una confesión que rápidamente se volvió viral, ya que le exigió a su marido, Nicolás Maccari, que eliminara de su Instagram a todas las mujeres con las que había tenido relaciones antes de estar juntos. El comentario surgió durante una dinámica de preguntas en el programa Que alguien le avise, de La Casa Streaming, y encendió el debate sobre los límites y acuerdos dentro de las parejas en las redes sociales.

El actor murió en la sala de su casa.
Te puede interesar:

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

La pregunta llegó de parte de Nacho Castañares, quien le consultó cuál había sido el motivo de pelea más llamativo que había tenido con su pareja. "Le hice borrar todas las chicas con las que estuvo de su Instagram", respondió Cande, provocando una reacción inmediata en el estudio. Sofía Jujuy, su amiga presente en el programa, la respaldó al instante: "Te aplaudo, me encanta amiga, muy bien". Eva Bargiela también se mostró de acuerdo: "Está muy bien eso, perfecto".

El momento más comentado llegó cuando Nacho le preguntó si ella había hecho lo mismo por pedido de su marido. La respuesta de Cande fue tajante: "No, él no me lo pidió y esto te lo discuto a muerte. ¿Por qué tenemos que hacer los dos lo mismo?". La frase abrió un debate sobre las dinámicas asimétricas dentro de las parejas que dividió opiniones entre los panelistas y en las redes sociales.

Candela Ruggeri y Nicolás Vaccari

Cómo se conocieron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

La historia entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari comenzó gracias a la intervención de una amiga en común, ya que fue Jose Sarkany quien los presentó y ofició de cupido en ese primer encuentro. En ese momento, Cande no tenía ganas de enamorarse, pero aceptó la cita y lo que vino después la sorprendió. "Siento que Nico es mi compañero y deseo que sea así para toda la vida", contó tiempo atrás en una entrevista.

El flechazo fue rápido y definitivo. Según relató, uno de los gestos que la terminó de conquistar fue simple pero importante: "Se fue de viaje y cuando volvió me trajo un peluche. De ahí, no nos separamos nunca más". Maccari es dueño de Libro de Pases, una red social global orientada al fútbol.

La relación atravesó sus etapas a paso firme. La pareja tuvo a su hija Vita y se casó en mayo de 2026, consolidando un vínculo que, como quedó claro en La Casa Streaming, también tiene sus dosis de celos, negociaciones y debates sobre los límites en las redes sociales.

Noticias relacionadas

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

El Indio Solari junto a Wos, uno de los artistas que lo despidió.

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

El dirigente político durante una visita al cantante.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

El Indio Solari, durante la entrevista con Mario Pergolini en Tsunami: un oceáno de gente.
play

El día que el Indio Solari reveló que sufría Parkinson

las frases del indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

Las frases del Indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

La foto que Mario Pergolini mostró en vivo junto al Indio Solari.
play

La reacción en vivo de Pergolini tras enterarse de la muerte del Indio Solari

últimas noticias

Situación de casting en estuido fotográfico (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Castings fantasmas y abusos: detuvieron a un taxista que se hacía pasar por productor de modelos

Hace 30 minutos
El Gobierno negoció con las universidades.

Tras los reclamos, el Gobierno anunció que se firmó un acuerdo para el financiamiento de las universidades

Hace 31 minutos
Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

Hace 36 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

EE UU atacó otro buque petrolero en Omán y continúa con las represalias contra Irán

Hace 41 minutos
Ambos estuvieron en pareja durante cinco años antes de la ruptura a fines de 2022, cuando el futbolista terminó la relación tras el Mundial de Qatar.

Cami Mayán lanzó munición gruesa contra Alexis Mac Allister: "Me dejaron de enemiga a la suegra"

Hace 1 hora