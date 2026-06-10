Impresionante hallazgo en La Rioja: encontraron una especie de reptil gigante que vivió hace 237 millones de años

Un equipo de científicos argentinos reveló un descubrimiento que vuelve a posicionar a La Rioja como uno de los grandes centros de la paleontología internacional : identificaron una nueva especie de reptil gigante prehistórico que vivió hace aproximadamente 237 millones de años , durante el período Triásico .

El animal fue denominado Shakajlura riojanensis , un nombre que significa “lagarto bendito de La Rioja” , y pertenece al grupo de los Paracrocodylomorpha , una rama evolutiva relacionada con los antepasados de los cocodrilos modernos .

El hallazgo fue realizado en la emblemática Formación Chañares , dentro del Parque Nacional Talampaya , un área considerada clave para comprender cómo era la vida en la Tierra después de la gran extinción del Pérmico superior , ocurrida hace unos 252 millones de años . Los investigadores explicaron que el período Triásico fue una etapa decisiva porque allí comenzaron a expandirse numerosos grupos de reptiles que luego tendrían un enorme impacto en la evolución del planeta.

El ejemplar descubierto habría alcanzado aproximadamente seis metros de longitud , con un cráneo cercano a los 60 centímetros , características que lo ubicaban entre los grandes depredadores de los ecosistemas de aquel tiempo. Según los especialistas, este reptil gigante vivió antes de que los dinosaurios dominaran los ambientes terrestres y ocupó un lugar destacado dentro de las cadenas alimentarias prehistóricas.

El estudio fue encabezado por investigadores del CONICET , el CRILAR , el Museo Argentino de Ciencias Naturales y otras instituciones científicas argentinas. El trabajo fue publicado en la revista internacional Papers in Palaeontology y, según los expertos, representa un avance fundamental porque los fósiles de estos antiguos parientes de los cocodrilos son extremadamente escasos.

Una pieza excepcional. El descubrimiento tiene un valor extraordinario para la paleontología porque estos animales son extremadamente raros en el registro fósil.

Los detalles del hallazgo del reptil gigante en La Rioja

Las primeras evidencias del Shakajlura riojanensis fueron recuperadas durante campañas paleontológicas realizadas en 2017 y 2018 en la Formación Chañares. Luego de años de estudios anatómicos y comparaciones con otros reptiles fósiles, los científicos confirmaron que los restos pertenecían a una especie desconocida para la ciencia. El análisis permitió reconstruir parte de la anatomía de un animal que habitó la región cuando Sudamérica formaba parte del antiguo supercontinente Pangea.

El primer autor de la investigación, Ariel Cardillo, becario doctoral del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), explicó la importancia del contexto histórico en el que vivió este animal. “El Triásico es un momento clave en la historia de la vida en la Tierra”, señaló, al destacar que este período comenzó después de la mayor extinción masiva conocida y dio inicio a la denominada “Edad de los reptiles”, dentro de la Era Mesozoica.

Cardillo también remarcó el valor evolutivo del descubrimiento al explicar que los Paracrocodylomorpha permiten estudiar el origen de los cocodrilos actuales y entender cómo eran los ecosistemas posteriores a la crisis biológica del final del Pérmico. “Nos cuentan sobre el origen de los cocodrilos, los únicos representantes de este linaje que llegaron hasta la actualidad”, afirmó el investigador, quien destacó que cada nuevo fósil aporta información sobre millones de años de evolución.

La Rioja encontraron una especie de reptil gigante que vivió hace 237 millones de años 1 El equipo interdisciplinario que participó de la investigación trabaja desde 2011 en los yacimientos triásicos de La Rioja. CONICET UNLP

El científico formado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata señaló además que estos animales son considerados verdaderas “figuritas difíciles” para la paleontología porque existen muy pocos registros fósiles en comparación con otros grupos contemporáneos. Por ese motivo, el hallazgo del Shakajlura riojanensis tiene un valor excepcional y convierte a Talampaya en una referencia mundial para estudiar la evolución de los reptiles antiguos.

La investigación no solo amplía el conocimiento sobre la fauna prehistórica argentina, sino que también confirma el papel estratégico de La Rioja en la ciencia internacional. El descubrimiento demuestra que los sedimentos de la Formación Chañares todavía conservan información única sobre los primeros capítulos de la Era Mesozoica, cuando nuevos linajes animales comenzaron a surgir y prepararían el camino para la futura expansión de los dinosaurios.