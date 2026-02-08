8 de febrero de 2026 Inicio
A lo Charly García: se tiró a la pileta desde la terraza y terminó inconsciente

El intento de recrear la icónica hazaña del rockero salió mal y el hombre tuvo que ser derivado al hospital de urgencia. El caso reavivó el debate sobre los peligros de los retos virales que circulan en redes.

El hombre intentó recrear el icónico salto de Charly García.

Un hombre quiso imitar la icónica hazaña de Charly García al tirarse desde una terraza a una pileta de lona, pero el desafío terminó mal. Todo quedó registrado en un video que se hizo viral en TikTok y abrió la polémica sobre los peligros de los retos virales que circulan redes.

En las imágenes se observa a un hombre con la remera de la banda de rock nacional Hermética que se lanza de cabeza desde su terraza a la pileta pelopincho que estaba en el patio. Tras el impacto, quedó inconsciente en el agua y se escucha cómo su hija, quien registró el video, grita preocupada: "No, no, se lastimó, ¡sáquenlo!".

El hombre intentó recrear el salto de Charly García desde una terraza, aunque no desde el noveno piso del hotel donde lo hizo el músico. Según relató en redes su hija Morena, quien compartió el video, su padre quedó inconsciente y al recuperarse no recordaba nada de lo ocurrido durante los 15 minutos posteriores al accidente. Fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia para su evaluación. Esa misma madrugada recibió el alta, sin necesidad de tratamientos adicionales.

El video, titulado "Tu papá se cree Charly García (sale mal)", coleccionó cientos de comentarios y se viralizó en cuestión de segundos, superando el millón y medio de visualizaciones y sumando cerca de 79.000 likes. Los comentarios estaban divididos entre quienes tomaron el hecho con gracia y otros que, más preocupados, advirtieron sobre los riesgos de imitar desafíos difundidos por personalidades y compartidos como retos.

La hazaña de Charly García

El 3 de marzo de 2000, el músico protagonizó un histórico salto desde el noveno piso del Hotel Aconcagua en Mendoza, y resultó completamente ileso. Desde la pileta del hotel, habló con la prensa y relató lo sucedido. "Me tiré por un policía", explicó en una entrevista con Julieta Venegas para BIOS.

Fiel al su estilo en esa década, Charly explicó: "Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y… ¡paf! la emboqué", contó entre risas cómplices. Y agregó: "Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era 'tac, tac' (caer adentro de la piscina) o 'tac y paf' (caer afuera)".

