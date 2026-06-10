Récord inédito: una raya gigante se desplazó 170 km en el Río Paraná El hallazgo, documentado por investigadores del CONICET, mostró que la especie de agua dulce puede desplazarse a escala de todo el sistema fluvial, y abrió nuevos desafíos para la conservación y el manejo pesquero. Por Agregar C5N en









La raya de agua dulce es una especie considerada vulnerable.

Una raya gigante de agua dulce se desplazó 170 km en el Río Paraná y rompió un récord histórico. El hecho quedó documentado por investigadores del CONICET y mostró que la especie puede desplazarse a escala de todo el sistema fluvial, abriendo nuevos desafíos para la conservación y el manejo pesquero.

La estrella de este hallazgo fue una hembra de raya de río de cola corta - Potamotrygon brachyura- más conocida en la zona como chucho de río. Se trata de un pez cartilaginoso que suele andar por los cursos de agua de Sudamérica.

La raya que estudiaron medía unos 74 centímetros de ancho y en su adultez puede crecer hasta casi dos metros y pesar más de 200 kilos. Es decir, que se trata de una de las rayas de agua dulce más grandes del mundo, un verdadero tanque del río.

Para poder analizar su recorrido, fue marcada por los pescadores que se sorprendieron el verla aparecer 292 días después a 170 kilómetros del punto inicial, siguiendo el curso del río. Según los científicos del CONICET, la sorpresa fue grande cuando constataron el recorrido de 170 kilómetros ya que, hasta ahora, se pensaba que estas especies se movían poco. Este registro cambió su investigación.

Río Paraná El estudio lo hicieron en el Instituto Nacional de Limnología y salió publicado en una revista internacional y puso presión para cuidar mejor el río y coordinar la pesca entre varias provincias ya que esta especie está catalogada como vulnerable.