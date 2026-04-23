El músico de 74 años fue sometido a una cirugía programada y continúa internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Su entronó aseguró que “se está recuperando de forma normal y no está con un proceso de diálisis”

Después de la preocupación por la operación de Charly García que alarmó a sus fanáticos, el músico tuvo procedimiento exitoso y se recupera en una habitación común de la clínica porteña . ¿Cómo se encuentra tras la intervención quirúrgica?

La leyenda de la música argentina fue sometido al procedimiento programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) denominada nefrectomía parcial , un procedimiento específico para preservar su salud renal para ayudar a la función de los riñones.

Sobre su evolución, desde su entorno aseguran que “el panorama es alentador” ya que pasó una “noche estable y con sedación”. “Se está recuperando de forma normal y no está con un proceso de diálisis” , informaron a TN y detallaron que “su estado es monitoreado de cerca” .

Si bien la operación de Charly García fue programada no había trascendido al público para generar preocupación, ahora trascendió cómo fue el procedimiento por un tumor en el riñón.

De acuerdo a lo que detallaron en el programa de Moria Casán (El Trece) la cirugía no se realizó vía laparoscópica debido a una condición respiratoria del artista ya que cuando se este procedimiento se infla el abdomen y eso restringe la respiración.

Una vez concluida la intervención quirúrgica ahora se realizará la biopsia para lograr determinar si se trataba de un tumor benigno o maligno.

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¿Qué es una nefrectomía parcial?

La nefrectomía parcial es una operación en la que los especialistas retiran únicamente la zona comprometida de un riñón, en lugar de extirparlo por completo. El objetivo principal es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal.

Suele indicarse ante tumores pequeños, quistes complejos, lesiones localizadas o determinadas alteraciones que afectan solo una parte del órgano. Esta intervención quirúrgica busca cuidar el funcionamiento renal a largo plazo. Por eso suele ser una opción valorada cuando es posible conservar tejido sano.