Operaron a Charly García: qué dice el último parte médico

El Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) actualizó el estado de salud del ícono nacional, quien debió someterse a una necfrectomía parcial programada para preservar su salud renal.

El Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) difundió un nuevo parte médico del histórico cantante Charly García , quien fue sometido a una intervención quirúrgica programada ya que recibió una nefrectomía parcial, que se trata de un procedimiento para preservar su salud renal.

Qué se sabe de la salud de Charly García luego de haber sido operado de un riñón

En el parte médico, el IADT expuso que el artista de 74 años permanece en un buen estado de salud: "Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común , sin presentar complicaciones hasta el momento".

"Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre", agregó la institución en esta línea.

La nefrectomía parcial es una operación en la que los especialistas retiran únicamente la zona comprometida del riñón , en lugar de extirparlo por completo. El objetivo principal es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal.

Suele indicarse ante tumores pequeños, quistes complejos, lesiones localizadas o determinadas alteraciones que afectan solo una parte del órgano. Esta intervención quirúrgica busca cuidar el funcionamiento renal a largo plazo. Por eso suele ser una opción valorada cuando es posible conservar tejido sano.

El parte médico completo de Charly García

Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento.

Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento.

Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre.