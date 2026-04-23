23 de abril de 2026 Inicio
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Operaron a Charly García: qué dice el último parte médico

El Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) actualizó el estado de salud del ícono nacional, quien debió someterse a una necfrectomía parcial programada para preservar su salud renal.

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Charly García permanece internado.

Charly García permanece internado.

Su entronó aseguró que “se está recuperando de forma normaly no está con un proceso de diálisis”
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En el parte médico, el IADT expuso que el artista de 74 años permanece en un buen estado de salud: "Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento".

"Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre", agregó la institución en esta línea.

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Charly Garc&iacute;a permanece internado.

Charly García permanece internado.

La nefrectomía parcial es una operación en la que los especialistas retiran únicamente la zona comprometida del riñón, en lugar de extirparlo por completo. El objetivo principal es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal.

Suele indicarse ante tumores pequeños, quistes complejos, lesiones localizadas o determinadas alteraciones que afectan solo una parte del órgano. Esta intervención quirúrgica busca cuidar el funcionamiento renal a largo plazo. Por eso suele ser una opción valorada cuando es posible conservar tejido sano.

El parte médico completo de Charly García

Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento.

Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento.

Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre.

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