22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

"Sudaca muerta de hambre": la abogada argentina detenida en Brasil por racismo denunció amenazas

Agostina Páez, quien permanece acusada de realizar gestos racistas en un bar, advirtió que recibió agresiones e insultos con mensajes en sus redes sociales.

Por
Agostina Páez permanece detenida en Brasil.

Agostina Páez permanece detenida en Brasil.

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.
Te puede interesar:

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

En la red social Instagram, Páez expuso una serie de mensajes que recibió en su cuenta, los cuales incluyeron insultos e intimidaciones en distintos idiomas: "Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre" y "ojalá que te maten". La abogada, quien tiene 29 años, continúa con tobillera electrónica y permanece imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de prisión de 2 a 5 años.

La abogada argentina se encontraba acompañada por un grupo de amigas en el bar. Un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por retirar y fue entonces que comenzó la discusión. En ese momento, realizó gestos y expresiones racistas, además de utilizar la palabra "mono", un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

Agostina Páez amenazas mensajes

Tras la denuncia formal y la presentación de pruebas en la Comisaría 11ª de Rocinha, la acusada prestó declaración, según consignó G1. Desde aquel entonces, las autoridades incautaron su pasaporte y ordenaron que permanezca en el país con el uso de una tobillera electrónica de monitoreo.

En tanto, en su presentación, el Ministerio Público había indicado que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar y señaló que los mozos del lugar que fueron agredidos en la calle le advirtieron a la abogada que esa conducta constituía un delito en Brasil.

En esta línea, y a pesar de tener esa información, la denuncia marca que la abogada se dirigió a la cajera del bar para decirle "mono" y hacer gestos simulando el animal.

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La joven es una abogada e influencer, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, que ahora aparece desactivado y casi 80 mil en TikTok, donde su cuenta quedó en modo privado.

Además, la profesional es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido por una denuncia de violencia de género: fue denunciado por agredir físicamente y amenazar a su expareja, según informó el medio santiagueño online Info del Estero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Branco toma la botella del argentino José Pepe Basualdo: el resto es historia.
play

Branco reavivó la polémica por el "bidón" en Italia 90: "Los argentinos me envenenaron"

Una carroza de la comparsa União de Maricá perdió el control en el desfile de carnaval.
play

Accidente en el Carnaval de Río de Janeiro: Una carroza perdió el control y aplastó a tres personas

lula bailo y canto en los carnavales de bahia y recibio un amplio apoyo popular

Lula bailó y cantó en los carnavales de Bahía y recibió un amplio apoyo popular

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Piden la intervención de Cancillería en el caso de Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil por racismo

Esta infracción alcanza un importante monto en febrero 2026.

A cuanto llega la multa por no tener la patente correctamente en 2026

El paro de controladores se dará del 26 de febrero al 2 de marzo, durante 3 horas por día

Paros de controladores aéreos en los últimos días de vacaciones: cuándo serán y por cuántas horas

Rating Cero

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

últimas noticias

Usuarios abandonan una estación de tren en Brooklyn. (Ph: Lucas Jackson - Reuters)

Nueva York en alerta: el acalde anunció un toque de queda ante la amenaza de fuertes nevadas

Hace 6 minutos
Sin lugar en los dos asientos de Red Bull, Yuki Tsunoda quedó como piloto de reserva de la escudería

Yuki Tsunoda tuvo un incidente durante una exhibición y su Red Bull quedó prendido fuego

Hace 38 minutos
play
Figura clave del narcotráfico, El Mencho consolidó al CJNG como uno de los carteles más expansivos y violentos de México.

Quién era "el Mencho", el capo narco más buscado y cómo llegó a liderar el Cartel Jalisco Nueva Generación

Hace 1 hora
play

Caos en México: abatieron a "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y activaron el Código Rojo

Hace 1 hora
play
Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Hace 1 hora