Graves incidentes en Brasil: la policía de Río de Janeiro reprimió salvajemente a los hinchas de Lanús

Otra vez se registraron enfrentamientos en un partido de Copa Sudamericana: la policía brasileña arremetió contra los simpatizantes del Granate en el entretiempo del partido contra Fluminense, por los cuartos de final en el Maracaná. El partido se reanudó tras varios minutos de demora.

La policía de Río de Janeiro reprimió con palos y balas de gomas a los hinchas de Lanús, durante el partido entre Fluminense y el Granate, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Como en cada partido que un equipo argentino juega en Brasil, los agentes de seguridad se enfrentaron con los fanáticos visitantes en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

conmebol sanciono a independiente: queda fuera de la sudamericana y debera jugar siete partidos sin publico
Conmebol sancionó a Independiente: queda fuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

El escándalo se inició en el entretiempo del encuentro, en el anillo interno del estadio, cuando se enfrentaron la fuerza policial del país vecino y la seguridad privada contra los fanáticos del Granante, lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de gomas, en el sector de los baños.

Los graves incidentes se trasladaron a las tribunas, donde la policía reprimió con bastonazos y agravó el escándalo. Los gases comenzaron a invadir el campo de juego, y el encuentro se vió demorado varios minutos por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

La desesperación de los futbolistas del equipo del Sur, que tenían amigos y familiares en ese sector del estadio, comenzó a aparecer, cuando se veían escenas que rememoraron a partidos pasados como los graves incidentes de Independiente-Universidad de Chile. Finalmente, el partido se reanudó.

Mirá los videos de los graves incidentes entre la policía de Río de Janeiro y los hinchas de Lanús

