Preocupación por el estado de salud de Mariano Grondona: "Está muy delicado" El periodista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hace 13 años y se encuentra alejado de la vida pública. Su esposa, Elena Lynch, contó detalles de su estado actual.







El periodista Mariano Grondona, quien se encuentra alejado de la vida pública desde hace más de una década, atraviesa un "muy delicado" estado de salud, según informó su esposa, Elena Lynch.

En un móvil del programa Puro Show, que se encontraba en Barrio Parque cubriendo el robo a la casa de Pampita, la esposa del abogado y sociólogo de 92 años fue consultada de manera espontánea, momento en el que decidió compartir la delicada situación que atraviesa Grondona.

Según Lynch, el comunicador se encuentra "delicado" tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hace 13 años. La mujer agregó que, afortunadamente, el periodista no está al tanto de los acontecimientos actuales, lo que le permite vivir con mayor tranquilidad.

"Está muy delicado. Hace 13 años que está con un ACV. Tuvo la doble pulmonía, igual que el Papa, el mismo día, todo igual. Ahí está, pobre. Es bravo", relató la mujer.

"Está en casa porque mejor en casa que mal en el sanatorio. En el sanatorio peor porque todo el tiempo están trabajando en él. Está acá, está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico: ‘tu casa es un sanatorio’", añadió Lynch.