IR A
IR A

Preocupación por el estado de salud de Mariano Grondona: "Está muy delicado"

El periodista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hace 13 años y se encuentra alejado de la vida pública. Su esposa, Elena Lynch, contó detalles de su estado actual.

Mariano Grondona está alejado de la vida pública desde más de una década.

Mariano Grondona está alejado de la vida pública desde más de una década.

El periodista Mariano Grondona, quien se encuentra alejado de la vida pública desde hace más de una década, atraviesa un "muy delicado" estado de salud, según informó su esposa, Elena Lynch.

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo
Te puede interesar:

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

En un móvil del programa Puro Show, que se encontraba en Barrio Parque cubriendo el robo a la casa de Pampita, la esposa del abogado y sociólogo de 92 años fue consultada de manera espontánea, momento en el que decidió compartir la delicada situación que atraviesa Grondona.

Según Lynch, el comunicador se encuentra "delicado" tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hace 13 años. La mujer agregó que, afortunadamente, el periodista no está al tanto de los acontecimientos actuales, lo que le permite vivir con mayor tranquilidad.

"Está muy delicado. Hace 13 años que está con un ACV. Tuvo la doble pulmonía, igual que el Papa, el mismo día, todo igual. Ahí está, pobre. Es bravo", relató la mujer.

"Está en casa porque mejor en casa que mal en el sanatorio. En el sanatorio peor porque todo el tiempo están trabajando en él. Está acá, está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico: ‘tu casa es un sanatorio’", añadió Lynch.

Noticias relacionadas

últimas noticias

El Gobierno eliminó regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos.

El Gobierno derogará 71 normas que habilitaban "controles abusivos" y "exigían información innecesaria"

Hace 1 hora
Milei junto a Georgieva.

Javier Milei se reunirá este miércoles con Kristalina Georgieva

Hace 2 horas
La Policía de San Pablo reprimió salvajemente a los hinchas de Lanús.

Graves incidentes en Brasil: la policía de Río de Janeiro reprimió salvajemente a los hinchas de Lanús

Hace 2 horas
Mariano Grondona está alejado de la vida pública desde más de una década.

Preocupación por el estado de salud de Mariano Grondona: "Está muy delicado"

Hace 2 horas
El festejo de Racing en el vestuario.

Racing semifinalista de la Copa Libertadores: cuándo se jugará la serie y los posibles rivales

Hace 2 horas