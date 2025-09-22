Crimen en la casa de Gustavo Cerati: la Fiscalía volvió a pedir la indagatoria de Cristian Graf

Martín López Perrando solicitó nuevamente que el sospechoso sea indagado, acusado de encubrimiento agravado y supresión de evidencia por la muerte de Diego Fernández Lima.

El fiscal Martín López Perrando , que encabeza la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, pidió nuevamente que Cristian Graf , el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima , cuyos restos fueron hallados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, sea citado a declaración indagatoria por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

La nueva solicitud de López Perrando se produjo luego de que el juez Alejandro Litvack le solicitara a la Fiscalía que vuelva a diagramar la imputación ya que no se había realizado concretamente para citar a Graf, pese a que el dictamen precisaba las pruebas que se recolectaron en el marco de la investigación.

En tal sentido, en la presentación que realizó este lunes, el fiscal sostuvo que el sospechoso "llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente". Además, advirtió que las conductas de Graf "denotan y remiten a un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención generando hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo".

En tanto, el nuevo dictamen fue elaborado luego de que además, el 29 de agosto Martín Díaz , abogado del sospechoso, pidiera su sobreseimiento en la causa penal argumentando que la imputación de su defendido es "descabellada".

En un documento que presentó ante Litvack, el letrado argumentó su decisión "en base a los hechos expuestos con anterioridad, la inexistencia del delito, como también la falta de autoría comprobable, sumado a los elementos de prueba aportados, que toda acción penal que pudiera llegar a entablarse también ya se encuentra prescripta, y que termina siendo este proceso un ejemplo del derroche y malgasto de los fondos del erario público".

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte del joven hallado en la casa de Gustavo Cerati

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".