24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno derogará 71 normas que habilitaban "controles abusivos" y "exigían información innecesaria"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la eliminación de más de 70 normas como el código de las “Buenas Prácticas Comerciales”, la constancia de procedencia de la papa y otras normas relacionadas a las ya extintas "Ley de Autobastecimiento" y “Ley de Góndolas”.

Por
El Gobierno eliminó regulaciones para programas ya dados de baja

El Gobierno eliminó regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos.

Redes sociales

El Gobierno dará de baja 71 normas que obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información que no es utilizada para ningún fin específico y fijan regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas.

Aunque la Ley 26.541 originalmente fija el 26 de septiembre como fecha oficial, el traslado busca facilitar la organización operativa del sector comercial.
Te puede interesar:

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado por el Día del empleado de comercio

A través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, y confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno eliminará 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión.

Las normas que serán eliminadas exigen a las empresas de productos e insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad; solicitan información a productores y comercializadores de algodón sin ningún fin razonable; establecen mecanismos de regulación de precios; intervienen en la distribución y producción de Gas Oil, distorsionando los precios finales; fijan precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; entre otras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970667107634303023&partner=&hide_thread=false

También se derogarán 24 normas vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento.

Además se darán de baja 20 normativas referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por u$s5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales. En la misma línea, para transparentar el comercio interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros

Estas medidas se suman a las más de 170 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia.

Las 71 normas derogadas por Secretaría de Industria y Comercio

Las 71 nomas derogadas
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei junto a Georgieva.

Javier Milei se reunirá este miércoles con Kristalina Georgieva

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

La llamativa respuesta del secretario del Tesoro de EEUU a una senadora demócrata: "Peronista estadounidense"

Javier Milei durante su anterior discurso en la ONU, en 2024.

Milei dará su segundo discurso en la ONU tras el respaldo de Trump y del Tesoro de EE.UU.

Vuelve el apetito de los inversores por los activos argentinos.

Sigue la euforia en los mercados: el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos y los bonos subieron hasta 7%

Las repercusiones de la política al encuentro de Javier Milei y Donald Trump

Fuertes repercusiones políticas tras el encuentro de Javier Milei y Donald Trump

Milei tiene una agenda cargada con varios encuentros bilaterales.

Tras la reunión con Trump, cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

Rating Cero

Mariano Grondona está alejado de la vida pública desde más de una década.

Preocupación por el estado de salud de Mariano Grondona: "Está muy delicado"

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
play

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

últimas noticias

El Gobierno eliminó regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos.

El Gobierno derogará 71 normas que habilitaban "controles abusivos" y "exigían información innecesaria"

Hace 1 hora
Milei junto a Georgieva.

Javier Milei se reunirá este miércoles con Kristalina Georgieva

Hace 2 horas
La Policía de San Pablo reprimió salvajemente a los hinchas de Lanús.

Graves incidentes en Brasil: la policía de Río de Janeiro reprimió salvajemente a los hinchas de Lanús

Hace 2 horas
Mariano Grondona está alejado de la vida pública desde más de una década.

Preocupación por el estado de salud de Mariano Grondona: "Está muy delicado"

Hace 2 horas
El festejo de Racing en el vestuario.

Racing semifinalista de la Copa Libertadores: cuándo se jugará la serie y los posibles rivales

Hace 2 horas