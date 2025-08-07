Cayeron desde un acantilado de 400 metros mientras tenían sexo arriba del auto: murieron los dos El trágico hecho ocurrió en Brasil. Las víctimas fueron identificadas como Adriana Machado Ribeiro, de 42 años, y Marcone da Silva Cardoso, de 26. Los cuerpos de ambos estaban desnudos al momento del hallazgo. Por







La pareja había sido vista en una fiesta poco antes del suceso.

Una mujer de 42 años y un hombre de 26 murieron de manera trágica luego de caer desde un acantilado de 400 metros mientras mantenían relaciones sexuales dentro de un auto estacionado. El hecho ocurrió el lunes en la localidad de Venda Nova do Imigrante, en el estado de Espírito Santo, Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Machado Ribeiro y Marcone da Silva Cardoso. Los cuerpos de ambos estaban desnudos al momento del hallazgo.

Las labores de rescate fueron extremadamente difíciles. La policía y los bomberos tuvieron que sortear la densa vegetación para poder llegar hasta el lugar del impacto. El automóvil, que había quedado completamente destrozado, yacía a escasa distancia de los cuerpos de la pareja, lo que complicó aún más la extracción y la investigación inicial en el sitio.

Según los primeros reportes del departamento de seguridad regional, se presume que los cuerpos de las víctimas fueron expulsados del vehículo durante la caída. Se cree que el auto impactó con un escalón de piedra a unos 100 metros de altura, lo que pudo haber provocado que la pareja saliera despedida del interior, antes de que el coche continuara su descenso hasta el fondo del precipicio.

Las investigaciones preliminares sugieren que la muerte fue un accidente, descartando inicialmente cualquier acto criminal. Las autoridades consideraron varios factores, incluyendo el hecho de que la pareja había sido vista en una fiesta poco antes del suceso, lo que hace sospechar que el consumo de alcohol podría haber influido en el fatal desenlace.

Además, ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Se cree que los movimientos de la pareja en el interior del vehículo, que estaba estacionado al borde del acantilado, pudieron haber causado el deslizamiento del automóvil, lo que culminó en la trágica caída.