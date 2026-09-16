Juicio por Loan Peña: el excomisario Maciel insistió con su inocencia y volvió a apuntar contra Laudelina

El imputado Walter Maciel continuó con su declaración y enumeró las razones que lo hicieron sospechar de la tía del niño desparecido: "No me miraba a la cara, me quería dirigir la investigación, todo el tiempo pendiente del teléfono".

El excomisario imputado por la desaparición de Loan Peña , Walter Maciel , continuó con su declaración en el juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes y volvió a apuntar contra la tía del niño, Laudelina Peña , también imputada en el mismo proceso judicial.

"Después de escuchar varios testimonios, yo no estaba equivocado: la única persona que me hizo dudar y sospeché desde un primer momento es Laudelina . Porque no me miraba a la cara, me quería dirigir la investigación , todo el tiempo pendiente del teléfono", sentenció Maciel este miércoles al continuar con la declaración que había empezado la última semana.

El imputado apuntó: "Resulta que fui el primero en estar en el lugar y cuando veo que están mintiendo descaradamente me da un calor . Hay abogados que, hasta el día de hoy, quieren implantar teorías del delito que no tienen asidero ni pruebas . Y nos quieren desprestigiar en todos los aspectos".

"Voy a ser juzgado por ustedes y la sentencia que me corresponda, conforme a derecho, lo voy a aceptar. Y espero que sea mi absolución porque considero que soy inocente ", pidió Maciel.

Maciel acusó a la abogada defensora de Laudelina Peña, Mónica Chirivín , de amenazarlo a través de un preso. "En Buenos Aires me llegó un mensaje de un preso. Un preso me dice ‘soy fulano, te manda saludos la doctora Chirivín, que hagas lo que ya sabes’ . Esto lo guardé todo el tiempo que estuve detenido. Esto es real y este detenido existe", advirtió el excomisario.

El imputado reclamó saber "a qué se refiere" con que haga lo que él sabe y solicitó agregar el hecho como prueba al expediente.

Monica Chirivín con Laudelina Peña durante el juicio por la desaparición de Loan Peña.

Por su parte, Chirivín pidió que quede "expresa constancia del hostigamiento" contra ella y Laudelina durante toda la declaración de Maciel y solicitó la convocatoria del fiscal Juan Carlos Castillo, a quien Maciel acusó de no abocarse a la investigación.

"Siete veces pedí la detención de Laudelina Peña y no la detuvo porque iba a ser testigo de sus actuaciones, habiendo tantos testigos. Es uno de los responsables del escándalo jurídico que hubo en la primera etapa", había declarado el excomisario.

Qué hizo Walter Maciel el día de la desaparición de Loan Peña

El imputado describió qué hizo antes de la desaparición de Loan Peña: "Mi día de trabajo ese día me quedé un poco más tarde porque había sido invitado a compartir un almuerzo con una vecina, en honor a San Antonio de Padua, ya que me pidió la custodia de la procesión. De ahí me retiré a mi domicilio particular, donde permanecí hasta el momento donde nos enteramos del hecho que nos tiene a todos concurridos aquí".

También señaló que llegó al lugar de los hechos entre las 16:50 y 17:10 y que "se tardó mucho porque el camino era muy feo, hay lugares donde no podes ir fuerte porque rompes la camioneta". Maciel señaló que, al llegar, estaba presente la abuela de Loan, Catalina Peña, quien le indicó: "Se perdió el nenito".