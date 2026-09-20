20 de septiembre de 2026 Inicio
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Mar del Plata: detuvieron a un DT de hockey señalado por tres casos de abuso sexual

Horacio “Chacho” Asensio fue detenido en su casa de la ciudad costera, acusado de tres casos de abuso sexual contra jugadoras adolescentes entre 2012 y 2013, cuando dirigía al Club Deportivo Monte Hermoso. La investigación se reactivó tras un nuevo testimonio presentado en 2025.

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Horacio “Chacho” Asensio fue arrestado por denuncias de abuso sexual.

Horacio “Chacho” Asensio fue arrestado por denuncias de abuso sexual.

Un entrenador de hockey fue detenido en Mar del Plata acusado de abusar sexualmente de tres jugadoras adolescentes entre 2012 y 2013, cuando dirigía al Club Deportivo Monte Hermoso. La causa, que permaneció paralizada durante años, se reactivó tras un nuevo testimonio presentado en 2025 y derivó en la orden de captura emitida por la jueza Marisa Promé.

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Horacio “Chacho” Asensio fue arrestado este domingo durante la mañana en una vivienda del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. Será trasladado a Bahía Blanca para ser indagado por la jueza Marisa Promé este lunes por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”. Actualmente el acusado era director técnico de Sporting de Mar del Plata y antes, había ejercido como secretario de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso y también había dirigido a la Selección Argentina femenina Sub-18 de hockey.

Las primeras denuncias contra Horacio “Chacho” Asensio se remontan a 2014, cuando jugadoras adolescentes del Club Deportivo Monte Hermoso señalaron situaciones de abuso durante entrenamientos, viajes y encuentros vinculados con la actividad deportiva. Según los testimonios, el entrenador las invitaba a su departamento y allí habría tenido conductas sexuales no consentidas.

Una de las jóvenes relató que las obligaba a pesarse desnudas y que en ocasiones aparecía sin ropa frente a ellas, generando un clima de intimidación y temor que les impedía hablar.

Con el paso de los años, más víctimas pudieron declarar y aportar detalles sobre episodios ocurridos en distintos ámbitos deportivos, lo que permitió que la investigación avanzara. El caso permaneció paralizado durante largo tiempo hasta que, meses atrás, un nuevo testimonio impulsó la causa y derivó en la orden de captura contra Asensio, quien actualmente trabajaba como entrenador en un club de Mar del Plata.

Hoy permanece detenido y a disposición de la Justicia, acusado de abusar de al menos tres jugadoras cuando eran adolescentes. Su defensa podría intentar que el caso quede afuera por prescripción, ya que los hechos ocurrieron hace más de diez años. Sin embargo, según lo publicado por el medio bahiense La Brújula 24. la denuncia presentada recientemente podría modificar cómo se cuentan esos plazos y darle continuidad a la investigación.

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