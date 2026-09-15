15 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso ANDIS: ya tiene fecha la testimonial de Nadia Beller desde Bolivia

La expareja de Fernando Cerimedo declarará por videoconferencia el miércoles 23 de septiembre, bajo estrictas medidas de seguridad. En declaraciones a distintos medios, aseguró saber quién filtró los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
Beller declarará acompañada por los fiscales que investigan el atentado en su contra.

Beller declarará acompañada por los fiscales que investigan el atentado en su contra.

Nadia Beller, la expareja del exasesor libertario Fernando Cerimedo que sobrevivió a una balacera, declarará como testigo ante la Justicia argentina el próximo miércoles 23 de septiembre en la causa por presunto pago de coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La Justicia revocó la medida.
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La testimonial se realizará desde Bolivia por videoconferencia y la fecha se fijó de acuerdo al pedido de la fiscalía de ese país. La mujer responderá preguntas del fiscal federal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación del caso ANDIS. Fuentes judiciales informaron que la testigo tendrá todas las garantías para resguardar su seguridad. La audiencia se realizará con la presencia de los fiscales que investigan el atentado contra su vida.

La testigo sobrevivió a un ataque a balazos y, desde Bolivia, se refirió a la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el extitular del organismo. La expareja del asesor Cerimedo, detenido por la presunta organización y autor intelectual del atentado contra la mujer, dijo saber quién filtró los audios atribuidos a Spagnuolo. Se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales afirmó tener conversaciones grabadas.

Beller asegur&oacute; tener, a trav&eacute;s de Cerimedo, informaci&oacute;n sobre la causa ANDIS.

Beller aseguró tener, a través de Cerimedo, información sobre la causa ANDIS.

Aseguró que Cerimedo le confesó que Natalia Basil fue quien difundió las grabaciones que destaparon el caso de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Basil fue pareja de Cerimedo y trabajaba en la ANDIS. Era directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ese organismo, hasta su renuncia en noviembre de 2024.

Luego de la confesión de Beller en Bolivia ante los medios, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py para pedir que declare como testigo en la causa ANDIS, que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. El juez Lijo agregó al expediente el escrito de Pagano y el fiscal estimó que corresponde la declaración de Beller.

En la causa ya está procesado Spagnuolo junto a otras 18 personas, acusadas por los hechos de corrupción. Se investiga un esquema de coimas, sobreprecios y compras direccionadas de medicamentos de alto costo.

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