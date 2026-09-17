Un abogado de Cristina Kirchner explicó que la nueva prueba "abre otra vía ante la Justicia argentina que estaba cerrada"

Rafael Valim señaló que con la planilla que presentó la Fiscalía en la causa Cuadernos surge "la posibilidad de interposición de un recurso de revisión dentro de Argentina, ante el Poder Judicial argentino" de la condena de la expresidenta en la causa Vialidad.

Tras la presentación de la nueva prueba surgida del juicio Cuadernos que realizaron los abogados de Cristina Fernández de Kirchner , el brasileño Rafael Valim explicó que "se abre la posibilidad de interposición de un recurso de revisión dentro de Argentina , ante el Poder Judicial argentino; abre otra vía que estaba cerrada en Argentina ".

"El acceso a la prueba solo fue posible ahora, ella fue negada en el juicio de la causa Vialidad y tiene un efecto devastador sobre la condena en la medida que no hubo un favorecimiento a determinado grupo económico", apuntó Valim este jueves en De una por C5N .

El abogado consideró que "bajo la perspectiva internacional fortalece muchísimo nuestra comunicación, en la medida en que se revela que el procedimiento que llevaron en contra de Cristina Kirchner fue completamente viciado , está comprometido por ilegalidades, nulidades que son insanables".

Valim detalló que si la Fiscalía quería condenar a la dos veces presidenta de Argentina "tenía que probar ese favorecimiento", es decir, demostrar que CFK tenía como beneficiado a determinado grupo económico. " No existe esa prueba. El doctor (Carlos Albeto) Beraldi, durante la causa Vialidad, reclamó la producción de esta prueba y eso fue negado ", apuntó el especialista en lawfare.

"Es por eso que decimos, de una manera rigurosamente técnica, que la prueba es nueva porque dentro del proceso penal argentino, en la causa Cuadernos, surgió esa prueba por iniciativa de la Fiscalía ", concluyó el brasileño y remarcó que uno de los pedidos cautelares que realizó junto a su colega español Javier Borrego es "la suspensión de la inhabilitación política perpetua hasta la decisión de fondo del Comité de Derechos Humanos".

El Partido Mediático-Judicial sigue diciendo barbaridades y, con ello, colaborando con el trabajo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.



El problema central radica, precisamente, en que la planilla no fue valorada al momento de dictarse la sentencia en el caso… https://t.co/kaM8PyZkE4 — Rafael Valim (@RafaelValim7) September 17, 2026

Asimismo, este miércoles el abogado le recordó a Clarín que "el orden constitucional argentino consagra un principio elemental: son los fiscales quienes deben probar sus acusaciones, y no los acusados quienes deben demostrar su inocencia". El fiscal general del juicio por la causa Vialidad era Diego Luciani y el adjunto era Sergio Mola.

Qué habían explicado los abogados sobre la nueva prueba

"El 6 de agosto, en el marco de la causa Cuadernos, compareció un testigo a propuestas de la Fiscalía. Es un testigo funcionario de la Dirección Nacional de la Vialidad y fue convocado para generar una explicación sobre una base de datos incorporada a la causa a través de un Excel y en esa base de datos había una enorme cantidad de información que el testigo explicó", señalaron.

"La planilla tenía casi 80 columnas y esas columnas fueron despejadas uno por uno por el testigo. La Fiscalía le preguntó qué había en esa planilla y una de las informaciones era algo que no habíamos podido ver con anterioridad, que era cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso. Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso por haber dictado un decreto haciéndonos creer que ese decreto sólo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez y aparecía ahora una información de todo lo que la Dirección Nacional de Vialidad había invertido en obra pública con fondos de ese fideicomiso entre 2009 y 2015", agregaron.

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Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.https://t.co/ea64OxrbEK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

En tanto, recordaron las medidas realizadas: "Cuando vimos eso, pedimos esa información e iniciamos una investigación de una manera muy limitada ya que no tenemos conocimiento en materia económica y vimos en esa prueba que cuando se hablaba de la utilización de los fondos que se le dieron a la Dirección Nacional de Vialidad a través del DNU nos encontramos con que entre 2009 y 2015, es decir, lo que se juzgó y por lo que se la condenó a Cristina, la inversión era enorme, pero cuando miramos lo que se le asignó a Lázaro Báez, era menos del 1%".

"Nos encontramos con que había una serie de empresas que estaban en el primer ranking que no tenían nada que ver con el Gobierno de aquel entonces y que las empresas de Lázaro Báez estaban muy relegadas. Me puse en contacto con mis dos colegas porque esto excedía la importancia de lo que estamos discutiendo sobre el derecho interno y era una prueba que debía ser exhibida de manera objetiva y llevarla a la ONU", señalaron.