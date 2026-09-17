Juicio por la muerte de Maradona: declaran dos peritos de parte de Luque y Cosachov

17 de septiembre de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran dos peritos de parte de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov

Se trata del cardiólogo Ricardo Iglesias y el médico clínico Antonio José Maya, quien participó de la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021.

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Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.

En el juicio por la muerte de Diego Maradona declararán este jueves dos peritos convocados por las defensas de los acusados el neurocirujano, Leopoldo Luque, y la psiquiátrica, Agustina Cosachov.

Se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona.
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Se tratan del cardiólogo Ricardo Iglesias, convocado por el abogado de la psiquiatra, Vadim Mischanchuk, y el médico clínico Antonio José Maya, testigos convocados por los abogados Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas, representantes legales de Luque, acusado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista.

El cardiólogo y el médico clínico deberá presentarse en los Tribunales de San Isidro a partir de las 10 para que ambos especialistas comparezcan ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del TOC N.º 7 de ese Departamento Judicial.

La psiquiatra aconsejó al médico para sacar al futbolista de la Clínica Olivos.

La psiquiatra aconsejó al médico para sacar al futbolista de la Clínica Olivos.

Maya había participado de la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021, donde consideró que “no puede ser evaluada la función cardíaca en una necropsia” porque “el paciente ya está muerto” y “se requiere indefectiblemente un estudio dinámico para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como ser un ecocardiograma, ya que, por ejemplo, un infarto puede dejar cicatrices o secuelas en el miocardio” en una autopsia “sin ser necesariamente generadas por una insuficiencia cardíaca”.

El análisis también menciona la ausencia de edemas en los estudios efectuados en la Clínica Ipensa en septiembre y noviembre de 2020 y Olivos en noviembre del mismo año, cuando el exentrenador fue trasladado a ese sanatorio para la cirugía por el hematoma subdural.

Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes son los imputados

En el juicio por la muerte de Diego Maradona se logra determinar las responsabilidades de los profesionales que lo atendieron durante su internación en la casa ubicada en la localidad bonaerense de Benavidez, partido de Tigre.

El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, según el Código Penal.

Durante la primera etapa del proceso judicial se llevan adelante con el debate en el que las querellas, los fiscales y las defensas exponen sus puntos de vista sobre el fallecimiento del jugador y el rol de los siete acusados.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna, los principales imputados, ya declararon ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro.

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