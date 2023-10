Caso Próvolo: el abogado querellante apuntó contra la Iglesia por "encubrimiento"

"Siento mucha furia, desazón, enojo. Como profesionales, por más que uno sienta el caso, tenemos que transformar este enojo en trabajo. Este fallo, que parece escrito antes de 1948, de la Declaración de los Derechos Humanos, es un fallo vintage, en el que la culpa la mujer, el niño", subrayó Salinas, en diálogo con C5N.

"Dicen que supuestamente la parte acusadora no pudo probar el encubrimiento. Es que si lo probamos y no lo condenan, sería un delito de los jueces. Hay una niña, que hoy tiene 20 años, que fue violada a los 7, de una manera aberrante, dos días seguidos. La monja sabía del segundo de ellos y le pone pañales, pero dice que nunca tuvieron a nadie con pañales. Encontramos en el albergue pañales, tickets de compra de pañales y una nota de puño y letra donde cuenta que cambiaba los pañales. Y además tenemos testigos que la vieron caminar con pañales. Eso es falta de perspectiva de género", relató.

Junto a la fiscalía, Salinas había solicitado penas de 3 a 18 años de prisión para las religiosas y las otras imputadas, mientras que la defensa pidió la absolución.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsergiowmiranda%2Fstatus%2F1714705638947741931&partner=&hide_thread=false Dolor en los familiares de las víctimas del caso Próvolo posterior a escuchar el fallo... pic.twitter.com/qSStel8045 — Sergio Walter Miranda Rios (@sergiowmiranda) October 18, 2023

El letrado reveló que "las víctimas vienen con la idea de marchas, de escraches. Eso es prácticamente insostenible, no puedo pedirles otra cosa más que sean respetuosos, pero están indignados". "Es tan burdo como cuando se dice 'la violaron porque tenía la pollera muy corta'. La sentencia dice 'sordomudos'. Si en tres años de juicio no entendieron que alguien es sordo o es mudo, es porque no entendieron nada. Entonces, así valoraron la prueba", amplió.

El abogado querellante apuntó contra el Vaticano: "Detrás de esto está la Iglesia, no ayudando. He estado en las Naciones Unidas por este caso. Hizo una investigación de los curas de dos cuerpos de 300 hojas y nada más. De la monja no hizo ninguna investigación".

"Cuando salieron a la luz los abusos, la Iglesia los cubrió. Tuve que denunciar personalmente al interventor del Vaticano, un cura que había sido traído y dijo 'yo no puedo dar información'", contó.

"Acá hay interseccionalidad, multiplicidad de vulnerabilidades. Tenés personas sordas, pobres, mujeres y abusadas. Cuatro vulnerabilidades. Y no hacen nada", concluyó Salinas.

Familiares de víctimas del instituto Próvolo 18-10-23 Télam

Las nueve mujeres imputadas por abusos sexuales contra niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Mendoza fueron absueltas este miércoles tras dos años de debate oral, más de 100 testigos y unas 300 audiencias. Este fue el tercer juicio por el llamado "Caso Próvolo", que comenzó el 3 de mayo de 2021.

Tras conocerse el fallo, familiares de las víctimas que se encontraban en la sala rompieron en llanto e incluso algunas personas se descompensaron, según informaron medios locales.

Durante los alegatos finales, la defensa había solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, mientras que la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 18 años de prisión. Antes del fallo, las acusadas pudieron hacer uso de sus "últimas palabras".

Kosaka insistió su inocencia y aseguró que "no odio a los chicos que me han acusado, ni guardo bronca o rencor hacia ellos. No porque me fuerce en no sentirlo, sino porque simplemente no me nace. No tengo en mi corazón esos sentimientos", sostuvo, según reprodujo Los Andes.

Por su parte, Pascual afirmó que la acusación le provocó un "daño inmenso". "Esos chicos están como están porque ustedes han hecho un circo, mediático y judicial. Ellos son víctimas, por supuesto, pero no son víctimas mías", subrayó.

Fuentes judiciales explicaron a Télam que este tercer debate contenía tres causas acumuladas. En dos de los expedientes la única imputada era Kosaka, como autora, además de partícipe y encubridora; las otras ocho imputadas estaban acusadas como partícipes en comisión, por omisión de denuncia.

Las denuncias de abuso a menores en el Instituto Próvolo de la localidad de Luján de Cuyo surgieron en noviembre de 2016. En el primer juicio de esta mega causa, que fue abreviado, el monaguillo y exempleado administrativo Jorge Bordón confesó la autoría de los hechos y fue condenado a 10 años de prisión.

En el segundo juicio, los jueces condenaron a los curas Nicola Bruno Corradi, Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez a las penas de 42, 45 y 18 años de prisión, respectivamente.