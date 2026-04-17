Horóscopo de hoy, sábado 18 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 18 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Abril marca un antes y un después para estos signos del zodíaco

(21 de marzo al 20 de abril)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. No se preocupe por gastos imprevistos. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

(21 de abril al 21 de mayo)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No sea tan posesivo con su pareja; dele un respiro. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mal día para aclarar dudas sentimentales. Se avecinan gastos importantes. Procure que el trabajo no se convierta en una adicción. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Jornada sentimentalmente inestable. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. La cabeza va a ser su zona más delicada.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Procure reducir gastos. Jornada positiva en el terreno laboral. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. Los astros le favorecen en los negocios. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Duerma más para recuperar la energía gastada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le gusta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.