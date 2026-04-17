18 de abril de 2026 Inicio
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Nahuel Gallo solicitó ser querellante en la causa de la Justicia federal contra Nicolás Maduro

El gendarme argentino, que permaneció detenido en Venezuela durante más de un año, pidió el reconocimiento formal como víctima en el expediente de una investigación que analiza presuntos delitos cometidos por exjerarcas del chavismo contra extranjeros.

Por
Nahuel Gallo

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela, quiere ser querellante en la causa contra Maduro.  

Nahuel Gallo presentó un pedido formal para actuar como querellante en la causa que investiga a Nicolás Maduro en la Justicia federal argentina. El gendarme estuvo 448 días preso en cárceles venezolanas y ahora busca que el tribunal lo reconozca como víctima de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por líderes del gobierno venezolano.

La sede del Banco Central de Venezuela.
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La presentación judicial del efectivo, oriundo de Catamarca, se enmarca en una acción legal que apunta contra la cúpula del gobierno venezolano por detenciones arbitrarias. El planteo pretende responsabilizar a los jerarcas del chavismo por violaciones a los derechos humanos que habrían ocurrido durante los últimos años.

La situación del agente provocó una contundente respuesta en el plano diplomático y político desde finales del 2024. A Gallo lo capturaron cuando ingresaba al territorio caribeño para visitar a sus parientes, pero su detención se concretó tras las acusaciones del oficialismo local sobre presuntas acciones conspirativas.

Desde el Estado argentino siempre se sostuvo que el arresto del gendarme careció de sustento y configuró una privación ilegal de la libertad. Una vez liberado, el catamarqueño decidió trasladar su caso al ámbito judicial para investigar a los responsables de su encarcelación y las de otros presos.

Gallo remarcó que su intención no es solo reparar su vivencia, sino que está vinculada a la situación de otros detenidos que permanecen tras las rejas en suelo venezolano. El efectivo espera que su testimonio sirva para exponer la situación de quienes todavía siguen presos.

El proceso avanza en los tribunales federales de Comodoro Py bajo la carátula de crímenes de lesa humanidad contra el exmandatario y sus ministros. Esta nueva querella se suma a otros testimonios de damnificados por los supuestos delitos cometidos desde la estructura estatal del país latinoamericano.

Nahuel Gallo participó de una maratón solidaria por la liberación de los detenidos

"Hoy corro con el motivo de que todavía están presos políticos en Venezuela, tanto extranjeros como venezolanos. Mi petición es la misma de siempre: yo todavía me siento encerrado, porque hasta que no vea que todos están libres, no me voy a quedar tranquilo", expresó Gallo antes de comenzar el circuito.

El gendarme participó de una carrera de 10 kilómetros en Vicente López vestido con el uniforme azul celeste de la cárcel de El Rodeo I. Su objetivo principal consistió en recordar que todavía existen más de 500 personas privadas de su libertad, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.

Nahuel Gallo en Supernova 10K
Nahuel Gallo corrió en Vicente López.

Nahuel Gallo corrió en Vicente López.

"Mi pedido es que se mantenga la lucha por los presos políticos y los extranjeros que siguen injustamente encarcelados. No olvidemos lo que ocurre en Venezuela. La situación no ha cambiado: el jueves hubo represión. Para mí, la pelea por su liberación continúa", concluyó Gallo tras su regreso.

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