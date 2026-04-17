17 de abril de 2026 Inicio
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Cuáles son las provincias que permiten la licencia de conducir a los 17 años y cómo hacer para tramitarlas

Aunque la normativa nacional habilita la posibilidad de tramitarla antes de cumplir los 18 años, la aplicación concreta depende de cada jurisdicción

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Cuáles son las provincias que permiten la licencia de conducir a los 17 años y cómo hacer para tramitarlas
  • En Argentina, la edad mínima para obtener la licencia puede variar según la jurisdicción, ya que cada provincia define su aplicación.
  • La Ley Nacional de Tránsito permite otorgar licencias desde los 17 años, aunque no todos los distritos adhieren de la misma forma.
  • Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitan el trámite con autorización de padres o tutores.
  • En estos casos se exigen requisitos adicionales y restricciones iniciales, mientras que otras jurisdicciones solo permiten licencias desde los 18 años.

En Argentina, la posibilidad de obtener la licencia de conducir antes de los 18 años está prevista por la normativa nacional, pero su aplicación depende de cada jurisdicción. Esto se debe a que provincias y municipios cuentan con autonomía para adherir o ajustar las reglas, lo que genera diferencias en la edad mínima según el lugar donde se tramite.

Este documento es obligatorio para circular en todo el país y su tramitación depende de cada municipio.
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Este esquema da lugar a un panorama desigual en todo el país. En muchas provincias, los jóvenes de 17 años pueden iniciar el trámite para conducir autos particulares, mientras que en otros distritos se mantiene un criterio más estricto y solo se permite obtener la licencia a partir de los 18 años, sin excepciones.

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En los casos donde se habilita a menores, el proceso incluye requisitos específicos. El principal es la autorización formal de los padres o tutores, además de cumplir con las evaluaciones correspondientes. También suelen aplicarse restricciones iniciales, como limitaciones para circular por rutas o en zonas de alta velocidad, con el objetivo de garantizar una adaptación progresiva a la conducción.

En qué provincias podés obtener la licencia de conducir a los 17 años

La mayoría de las provincias argentinas están adheridas a la Ley Nacional de Tránsito, que fija los 17 años como edad mínima para obtener licencias como la B1 (autos particulares) y la A1.2 (motos de hasta 150 cc). Distritos como la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permiten iniciar el trámite a esa edad, siempre con la autorización de los padres o tutores certificada por autoridad competente y bajo los lineamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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De todos modos, el esquema no es uniforme en todo el país. Algunas jurisdicciones aplican criterios más estrictos y establecen los 18 años como edad mínima sin excepciones. El caso más representativo es Mendoza, donde la normativa local no contempla habilitaciones para menores de edad, lo que marca una diferencia clara respecto al resto del territorio.

En las provincias donde sí se permite conducir desde los 17, el proceso incluye condiciones adicionales. Además de aprobar los exámenes obligatorios, las licencias suelen tener una vigencia inicial más acotada y contemplan ciertas limitaciones, como restricciones para circular por rutas o zonas de alta velocidad. También es habitual la exigencia de exhibir el cartel de “Principiante” durante los primeros meses, como medida de seguridad y adaptación progresiva a la conducción.

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