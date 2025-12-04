4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Caso Nora Dalmasso: los tres primeros fiscales van a jury por mal desempeño

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes fueron denunciados por la familia de la víctima. Tras la decisión unánime del jurado, el fiscal general tiene 30 días para formular la acusación.

Por
Los fiscales acusados intervinieron en el caso entre 2007 y 2019.

Los fiscales acusados intervinieron en el caso entre 2007 y 2019.

Netflix

Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso irán a juicio político, acusados de los delitos de mal desempeño y negligencia grave, luego que la familia de la víctima los denunciara por errores, demoras y omisiones en el proceso.

Diego Spagnuolo. 
Te puede interesar:

Causa ANDIS: la Cámara Federal ordenó investigar el origen de los audios y revocó un fallo que había rechazado la nulidad del caso

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este jueves, de manera unánime, admitir los pedidos de jury contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en la causa en diferentes etapas entre 2007 y 2019. Ahora, el fiscal federal Juan Manuel Delgado tiene 30 días para formular las acusaciones.

Di Santo, quien participó de la causa entre 2007 y 2015, es el fiscal que ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate y de Facundo Macarrón, el hijo de Dalmasso. Miralles, quien intervino entre 2016 y 2017, sospechó del viudo Marcelo Macarrón; entre 2017 y 2019, cuando se realizó el juicio en su contra, el fiscal era Pizarro.

Macarrón consideró que esta decisión "es un granito más de arena para el pedido de justicia". "Esto es ganar una batalla y creo que queda mucho todavía", señaló a ElDoce. La familia había denunciado a los fiscales en marzo, más de 18 años después del crimen cometido en Río Cuarto, Córdoba.

Nora Dalmasso
Nora Dalmasso fue asesinada en Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006.

Nora Dalmasso fue asesinada en Río Cuarto el 25 de noviembre de 2006.

Por su parte, Mariangeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, aseguró que la familia está "contenta". "Creemos que es un paso más. Esto nos renueva la confianza y las expectativas en las instituciones, confiando en que este proceso nos va a llevar a acercarnos un poquito más a tener justicia", sostuvo en TN.

Entre los puntos en los que se basa la denuncia de la familia, figura un informe del FBI de 2007 que apuntaba al parquetista Roberto Bárzola como sospechoso del hecho. Este año, el entonces fiscal general de Córdoba, Darío Vezzaro, admitió que lo había recibido y que Di Santo lo conocía, pero no lo sumó a la causa.

Ese informe llegó a las mismas conclusiones que el último juicio, el cual terminó en octubre con el "sobreseimiento total" para Bárzola. Esto se debe a que la causa penal en su contra prescribió porque pasaron casi 19 años desde el asesinato, por encima del plazo de 15 que fija la ley para juzgar un delito.

El hombre declaró ante la Justicia en 2022 y, durante su testimonio, se situó en la casa de la familia, el día del crimen, el 25 de noviembre de 2006. Incluso reconoció haber mantenido una conversación con Dalmasso: "Solo hablé con ella la vez que me reprochó sobre el polvillo".

Roberto Bárzola
En octubre, Roberto Bárzola fue sobreseido después de que prescribiera la causa.

En octubre, Roberto Bárzola fue sobreseido después de que prescribiera la causa.

"Lo importante es que, en varias oportunidades, la familia indicó al parquetista. El archivo no perdona. Hay muchas entrevistas que se hicieron a los abogados de la mamá de Nora, de Facundo y de Marcelo, donde pedían que se lo investigara y no lo hicieron", sostuvo Mussolini.

"No se interesaron en lo manifestado ni investigaron las pruebas que había. Hubiese sido todo más claro, más concreto, porque lo único que tenían que hacer era seguir la sugerencia del FBI, sacar 10 muestras de los obreros que habían trabajado en la casa y cotejarlo como se hizo en 2023/2024, cuando se descubre el positivo de Bárzola", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los abogados del economista realizaron la presentación.

Espert pidió declarar en la causa por los vuelos de Fred Machado

Una de las oficinas de Andis. 

Causa Andis: declara Guadalupe Muñoz, imputada clave del núcleo de Calvete y apuntada como la "cajera"

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026.

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: ratificaron la fecha de inicio y habrá menos testigos

El fallo fue de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Lesa humanidad: Casación ratificó las condenas contra exmilitares y policías en una megacausa

Luciana Ferrari. 

Causa ANDIS: dos imputados se negaron a declarar

Diego Spagnuolo, extitular de la Andis.

Coimas en ANDIS: Diego Spagnuolo presentó una pericia de los audios y pidió ser sobreseído

Rating Cero

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

La bailarina deslumbró con su outfit con transparencias en la gala de la revista Gente.

"Fue un chiste": Flor Jazmín Peña aclaró la polémica con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

últimas noticias

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

Hace 13 minutos
Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

Hace 17 minutos
La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace 20 minutos
El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Hace 28 minutos
Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Hace 28 minutos