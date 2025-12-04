Caso Nora Dalmasso: los tres primeros fiscales van a jury por mal desempeño

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes fueron denunciados por la familia de la víctima. Tras la decisión unánime del jurado, el fiscal general tiene 30 días para formular la acusación.

Los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso irán a juicio político, acusados de los delitos de mal desempeño y negligencia grave, luego que la familia de la víctima los denunciara por errores, demoras y omisiones en el proceso.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este jueves, de manera unánime, admitir los pedidos de jury contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en la causa en diferentes etapas entre 2007 y 2019. Ahora, el fiscal federal Juan Manuel Delgado tiene 30 días para formular las acusaciones.

Di Santo, quien participó de la causa entre 2007 y 2015, es el fiscal que ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate y de Facundo Macarrón, el hijo de Dalmasso. Miralles, quien intervino entre 2016 y 2017, sospechó del viudo Marcelo Macarrón; entre 2017 y 2019, cuando se realizó el juicio en su contra, el fiscal era Pizarro.

Macarrón consideró que esta decisión "es un granito más de arena para el pedido de justicia". "Esto es ganar una batalla y creo que queda mucho todavía", señaló a ElDoce. La familia había denunciado a los fiscales en marzo, más de 18 años después del crimen cometido en Río Cuarto, Córdoba.

Por su parte, Mariangeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, aseguró que la familia está "contenta". "Creemos que es un paso más. Esto nos renueva la confianza y las expectativas en las instituciones, confiando en que este proceso nos va a llevar a acercarnos un poquito más a tener justicia", sostuvo en TN.

Entre los puntos en los que se basa la denuncia de la familia, figura un informe del FBI de 2007 que apuntaba al parquetista Roberto Bárzola como sospechoso del hecho. Este año, el entonces fiscal general de Córdoba, Darío Vezzaro, admitió que lo había recibido y que Di Santo lo conocía, pero no lo sumó a la causa.

Ese informe llegó a las mismas conclusiones que el último juicio, el cual terminó en octubre con el "sobreseimiento total" para Bárzola. Esto se debe a que la causa penal en su contra prescribió porque pasaron casi 19 años desde el asesinato, por encima del plazo de 15 que fija la ley para juzgar un delito.

El hombre declaró ante la Justicia en 2022 y, durante su testimonio, se situó en la casa de la familia, el día del crimen, el 25 de noviembre de 2006. Incluso reconoció haber mantenido una conversación con Dalmasso: "Solo hablé con ella la vez que me reprochó sobre el polvillo".

Roberto Bárzola En octubre, Roberto Bárzola fue sobreseido después de que prescribiera la causa. Redes sociales

"Lo importante es que, en varias oportunidades, la familia indicó al parquetista. El archivo no perdona. Hay muchas entrevistas que se hicieron a los abogados de la mamá de Nora, de Facundo y de Marcelo, donde pedían que se lo investigara y no lo hicieron", sostuvo Mussolini.

"No se interesaron en lo manifestado ni investigaron las pruebas que había. Hubiese sido todo más claro, más concreto, porque lo único que tenían que hacer era seguir la sugerencia del FBI, sacar 10 muestras de los obreros que habían trabajado en la casa y cotejarlo como se hizo en 2023/2024, cuando se descubre el positivo de Bárzola", concluyó.