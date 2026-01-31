31 de enero de 2026 Inicio
Caso Narela Barreto: las dos hipótesis que analiza la familia de la joven

El cuerpo de la mujer de 27 años fue hallado en la ciudad de Los Ángeles. Sus allegados contaron que lo último que supieron sobre ella fue que subió a un taxi con una mujer de origen ruso, y que aparentemente mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano.

Por
Para la familia fue un homicidio algún fisura que la haya sorprendido. 

Continúa la investigación por la muerte de la argentina Narela Barreto en Estados Unidos. La joven de 27 años vivía desde julio de 2024 en el país y estaba desaparecida desde el 21 de enero. Su familia está a la espera de los resultados de la autopsia y creen que fue un homicidio.

El último dato que tenía la familia fue que Narela fue vista por última vez el viernes subiéndose a un taxi junto a una joven rusa y sabían que mantenía un vínculo sentimental ocasional con un hombre de nacionalidad colombiana.

El día de su desaparición "habló con su mamá, era una charla de rutina, como hacía todos los días. Fue algo breve porque estaba por entrar a trabajar. Pero fue todo normal, a Narela se la escuchó bien, como de costumbre. Nada hacía prever este fina", aseguró su prima Kiaria en diálogo con Clarín.

Narela Barreto

Además, brindó detalles sobre la zona donde encontraron el cuerpo de Kiara: "Vimos imágenes con gente muy dada vuelta, tirada, mucho fisura... Hasta dónde sabemos a Nare la encontraron en la calle, a cinco cuadras de su casa, en una zona céntrica. No estaba en un baldío, ni escondida en algún matorral, estaba en una esquina y la encontró un peatón, que llamó a la policía. ¿Cómo la encontraron? Inconsciente, sin papeles que la identificaran y sin su teléfono. Para las autoridades era una NN".

En cuánto a las hipótesis que manejan sobre qué le pasó a Narela las horas previas a que desapareciera, la familia no cree que haya sido un asesinato premeditado. "Toda su vida Nare fue igual, siempre con la verdad, por eso no creemos que estuviera metida en algún mundo diferente al que ella nos describía. Hasta dónde sabemos, trabajaba de camarera en un restaurante, le iba bien y se pudo mudar sola después de compartir un espacio con amigas. No suena nada raro", expresó Kiara.

Quién era Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

La joven argentina Narela Micaela Barreto fue hallada sin vida en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, luego de permanecer desaparecida desde el 23 de enero.

La mujer tenía 28 años, nació en Capital Federal y luego vivió en Banfield, localidad de Lomas de Zamora. En junio de 2024 se había radicada en el territorio estadounidense. Primero residió en Miami y luego se mudó hacia Los Ángeles.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", explicó Violeta, prima de la víctima, a los medios de comunicación. Además, se dio a conocer que mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano.

Durante el último tiempo, Narela Barreto trabajó como mesera en un bar. Antes de viajar a Estados Unidos, la joven atendió un kiosco y se volcó al estudio de inglés para realizar traducciones.

