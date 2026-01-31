Caso Narela Barreto: las dos hipótesis que analiza la familia de la joven El cuerpo de la mujer de 27 años fue hallado en la ciudad de Los Ángeles. Sus allegados contaron que lo último que supieron sobre ella fue que subió a un taxi con una mujer de origen ruso, y que aparentemente mantenía una relación sentimental con un hombre colombiano. Por + Seguir en







Para la familia fue un homicidio "algún fisura que la haya sorprendido".

Continúa la investigación por la muerte de la argentina Narela Barreto en Estados Unidos. La joven de 27 años vivía desde julio de 2024 en el país y estaba desaparecida desde el 21 de enero. Su familia está a la espera de los resultados de la autopsia y creen que fue un homicidio.

El último dato que tenía la familia fue que Narela fue vista por última vez el viernes subiéndose a un taxi junto a una joven rusa y sabían que mantenía un vínculo sentimental ocasional con un hombre de nacionalidad colombiana.

El día de su desaparición "habló con su mamá, era una charla de rutina, como hacía todos los días. Fue algo breve porque estaba por entrar a trabajar. Pero fue todo normal, a Narela se la escuchó bien, como de costumbre. Nada hacía prever este fina", aseguró su prima Kiaria en diálogo con Clarín.

Narela Barreto Además, brindó detalles sobre la zona donde encontraron el cuerpo de Kiara: "Vimos imágenes con gente muy dada vuelta, tirada, mucho fisura... Hasta dónde sabemos a Nare la encontraron en la calle, a cinco cuadras de su casa, en una zona céntrica. No estaba en un baldío, ni escondida en algún matorral, estaba en una esquina y la encontró un peatón, que llamó a la policía. ¿Cómo la encontraron? Inconsciente, sin papeles que la identificaran y sin su teléfono. Para las autoridades era una NN".

En cuánto a las hipótesis que manejan sobre qué le pasó a Narela las horas previas a que desapareciera, la familia no cree que haya sido un asesinato premeditado. "Toda su vida Nare fue igual, siempre con la verdad, por eso no creemos que estuviera metida en algún mundo diferente al que ella nos describía. Hasta dónde sabemos, trabajaba de camarera en un restaurante, le iba bien y se pudo mudar sola después de compartir un espacio con amigas. No suena nada raro", expresó Kiara.

