Bernal: intentó robar una moto y fue atropellado por un auto manejado por una policía

Después de cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad, se corroboró que la conductora del vehículo era una oficial de la fuerza de seguridad. El delincuente fue hospitalizado y luego, detenido.

Un intento de robo terminó de manera dramática en el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, partido de Quilmes. Una mujer que integra una fuerza de seguridad atropelló a uno de los presuntos delincuentes en medio de una caótica secuencia que quedó grabada por las cámaras de seguridad.

De acuerdo con lo que muestra las imágenes, episodio tuvo lugar en una de las principales vías de conexión del sur del conurbano bonaerense. Allí, una motocicleta avanzaba por la autovía cuando dos hombres irrumpieron de manera repentina sobre la calzada con aparentes intenciones de asaltarla.

Mientras los autos continuaban su marcha, uno de los sospechosos quedó en medio de un carril y fue embestido por un vehículo cuyo conductor no alcanzó a frenar ni a maniobrar para evitar el impacto . La violencia del choque fue tal que el hombre salió despedido varios metros por el aire antes de caer pesadamente sobre el asfalto.

Tras el llamado de alerta, efectivos policiales y una ambulancia del SAME se trasladaron de urgencia al lugar. El herido fue asistido en el lugar y luego derivado al Hospital Iriarte, donde ingresó con custodia policial y diagnóstico de fracturas en ambas piernas. Permanece internado fuera de peligro, aunque a disposición de la Justicia ya que lo detuvieron en el mismo establecimiento de salud por intento de robo y portación de armas.

El otro sospechoso que habría participado del intento de robo logró escapar en medio de la confusión y es intensamente buscado por los investigadores , que analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir su ruta de fuga.

Horas después del hecho, la conductora del auto se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y declaró que el atropello fue accidental. Según su testimonio, intentó esquivar a los hombres que se cruzaron de forma imprevista sobre la traza central de la autopista.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes, cuyo titular dispuso la detención del herido y lo imputó por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, una figura que prevé penas de cumplimiento efectivo.

Fuentes de la investigación señalaron que, debido a la participación de una agente de seguridad en el episodio, también se ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar las circunstancias del hecho y establecer si la mujer actuó conforme al protocolo. Por el momento, no fue detenida y su identidad se mantiene bajo reserva por cuestiones de seguridad.

Los peritos trabajan ahora en el análisis de las imágenes y en la toma de testimonios para esclarecer la mecánica del intento de asalto, mientras no se descarta que los sospechosos hayan estado involucrados en otros hechos similares en la zona, un corredor donde vecinos y automovilistas denuncian reiterados episodios de inseguridad y que hasta se trataría de la misma banda.

Noticia en desarrollo.-