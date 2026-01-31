31 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Bernal: intentó robar una moto y fue atropellado por un auto manejado por una policía

Después de cotejar las imágenes de las cámaras de seguridad, se corroboró que la conductora del vehículo era una oficial de la fuerza de seguridad. El delincuente fue hospitalizado y luego, detenido.

Por
La víctima se desplazó varios metros por el aire.

La víctima se desplazó varios metros por el aire.

Un intento de robo terminó de manera dramática en el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, partido de Quilmes. Una mujer que integra una fuerza de seguridad atropelló a uno de los presuntos delincuentes en medio de una caótica secuencia que quedó grabada por las cámaras de seguridad.

El sospechoso quedó imputado.
Te puede interesar:

Bahía Blanca: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su beba

De acuerdo con lo que muestra las imágenes, episodio tuvo lugar en una de las principales vías de conexión del sur del conurbano bonaerense. Allí, una motocicleta avanzaba por la autovía cuando dos hombres irrumpieron de manera repentina sobre la calzada con aparentes intenciones de asaltarla.

Mientras los autos continuaban su marcha, uno de los sospechosos quedó en medio de un carril y fue embestido por un vehículo cuyo conductor no alcanzó a frenar ni a maniobrar para evitar el impacto. La violencia del choque fue tal que el hombre salió despedido varios metros por el aire antes de caer pesadamente sobre el asfalto.

Tras el llamado de alerta, efectivos policiales y una ambulancia del SAME se trasladaron de urgencia al lugar. El herido fue asistido en el lugar y luego derivado al Hospital Iriarte, donde ingresó con custodia policial y diagnóstico de fracturas en ambas piernas. Permanece internado fuera de peligro, aunque a disposición de la Justicia ya que lo detuvieron en el mismo establecimiento de salud por intento de robo y portación de armas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2017616267323056480&partner=&hide_thread=false

El otro sospechoso que habría participado del intento de robo logró escapar en medio de la confusión y es intensamente buscado por los investigadores, que analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir su ruta de fuga.

Horas después del hecho, la conductora del auto se presentó voluntariamente en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y declaró que el atropello fue accidental. Según su testimonio, intentó esquivar a los hombres que se cruzaron de forma imprevista sobre la traza central de la autopista.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes, cuyo titular dispuso la detención del herido y lo imputó por robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, una figura que prevé penas de cumplimiento efectivo.

Fuentes de la investigación señalaron que, debido a la participación de una agente de seguridad en el episodio, también se ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar las circunstancias del hecho y establecer si la mujer actuó conforme al protocolo. Por el momento, no fue detenida y su identidad se mantiene bajo reserva por cuestiones de seguridad.

Los peritos trabajan ahora en el análisis de las imágenes y en la toma de testimonios para esclarecer la mecánica del intento de asalto, mientras no se descarta que los sospechosos hayan estado involucrados en otros hechos similares en la zona, un corredor donde vecinos y automovilistas denuncian reiterados episodios de inseguridad y que hasta se trataría de la misma banda.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El oso será evaluado para determinar su estado de salud.

Santa Fe: rescataron a un oso melero atrapado en las vías del tren

Para la familia fue un homicidio algún fisura que la haya sorprendido. 

Caso Narela Barreto: las dos hipótesis que analiza la familia de la joven

Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.
play

Caso Jeremías: el abogado de la familia reveló los detalles de la causa

play

La advertencia de la familia de Narela Barreto: "No sabíamos nada sobre la pareja"

Narela Barreto fue hallada muerta. 

Revelaron dónde encontraron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina hallada sin vida en Los Ángeles

Podría haber más capturas en las próximas horas.

Córdoba: detuvieron 30 personas luego de un mega operativo por causas de robo

Rating Cero

Miniseries de acción en Netflix ideales para maratonear.

Las 3 miniseries de acción que están en Netflix y son ideales para maratonear

Llegan a Netflix distintas producciones que supieron cautivar al público adolescente.
play

Esta es la serie adolescente que llevó sus temporadas a Netflix y ya es de lo más visto: cómo encontrarla

Tienen un hijo en común de 11 años.

Sebastián Almada se separó de Mariela Rosso tras casi 15 años de relación

La diva ya eligió a la protagonista de su serie.

Susana Giménez ya eligió a la actriz que quiere que la personifique en su serie

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

La conductora expuso una fuerte situación de su exnovio.

Sabrina Rojas reveló una picante situación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él estaba con Flor Vigna

últimas noticias

Miniseries de acción en Netflix ideales para maratonear.

Las 3 miniseries de acción que están en Netflix y son ideales para maratonear

Hace 37 minutos
play
Llegan a Netflix distintas producciones que supieron cautivar al público adolescente.

Esta es la serie adolescente que llevó sus temporadas a Netflix y ya es de lo más visto: cómo encontrarla

Hace 39 minutos
Recomendaciones ante encuentros con elefantes marinos en las costas. 

Elefantes marinos: recomendaciones clave ante su aparición en las playas

Hace 1 hora
La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado 

Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia pidió un abordaje integral para tratar el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora
El sospechoso quedó imputado.

Bahía Blanca: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su beba

Hace 2 horas