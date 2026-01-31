31 de enero de 2026 Inicio
Bahía Blanca: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su beba

El sospechoso había llevado al hospital a su hija y dijo que se le había caído de los brazos. Luego de 24 horas, murió por traumatismo de cráneo, pero aparecieron pruebas que lo complican.

El sospechoso quedó imputado.

Un hombre de 32 años está acusado de matar a su beba de dos años, a quien llevó al hospital Municipal Penna porque, según contó, se le cayó de los brazos. Pero el cuadro era mucho más grave, ya que los médicos constataron que tenía traumatismos de cráneo e iniciaron una investigación.

El hombre llegó el viernes por la madrugada contó la supuesta situación, pero la menor Astrid Ferreya tenía muchos golpes y horas después murió. Ante esto, se inició una investigación, pero antes se dio lugar al arresto del hombre y la médica pediatra llamó a la Comisaría de la Mujer y la Familia para contar todo.

En la comunicación le contó que la menor llegó en código rojo a las 00:23 y replicó todo lo que le dijo el padre de la menor al llegar al hospital. Ante la sospecha, las autoridades dieron intervención a la UFI N°7 conducida por la fiscal Marina Vizzico, quien ordenó medidas para esclarecer la situación.

Allí se solicitó un reporte médico legal, la recepción de declaraciones testimoniales de los profesionales que asistieron a la menor y la intervención del Servicio Local en el marco del protocolo de violencia familiar.

Astrid tenía muerte encefálica, por lo que hubo que esperar a la firma del neurólogo infantil para poder continuar, se sumaron testimonios y se tomó conocimiento de “indicios de constantes episodios de violencia ejercida por el padre”.

Por un allanamiento fueron a la casa del hombre y allí, según contó Infobae, encontraron una bañera plástica de color blanca con manchas de sangre y más rastros hemáticos en paredes, puertas e interior del domicilio.

Producto de las evidencias y los testimonios, lo imputaron inicialmente por las lesiones graves agravadas por el vínculo y abandono de persona.

El Hospital Penna informó oficialmente la muerte de Astrid Aitana. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal indicó que el resultado de la autopsia será un elemento central para reconstruir cómo se produjeron las lesiones y determinar si son compatibles con el relato del acusado.

Tras la confirmación del fallecimiento, el expediente será girado a la Fiscalía 5 de Homicidios. Allí se evaluará una nueva calificación del hecho y se profundizará la investigación con el objetivo de establecer la responsabilidad penal del detenido.

