Conmoción en Pinamar: un adolescente está grave tras ser atacado por una patota

Thiago, de 17 años, fue golpeado por un grupo de al menos 6 jóvenes cuando estaba en el muelle con dos amigos. Fue derivado a un hospital con traumatismo cerebral.

Por
Los agresores

Los agresores, que vestían camisas blancas, escaparon tras el brutal ataque.

Redes sociales

Un adolescente identificado como Thiago recibió una feroz golpiza en Pinamar, luego de que una patota lo atacara en la zona del muelle de esa ciudad balnearia, por lo que se encuentra internado en grave estado.

A pesar de lograr contacto visual, el alemán viviría ajeno a sus siete títulos mundiales.
La víctima tiene 17 años y fue interceptado por un grupo de al menos seis personas entre las 5:30 y las 6 de la mañana de este sábado, quienes lo atacaron y le causaron traumatismo cerebral.

Según los testigos, el chico estaba junto a dos amigos y sus padres estaban pescando a unos metros; los agresores circulaban por la Avenida del Mar y los increparon sin motivo.

El adolescente fue atacado en la zona del muelle de Pinamar

Los sospechosos, que usaban "camisas blancas" y "estaban alcoholizados", según la denuncia, fueron directo al menor para agredirlo. Al final, pudo ser asistido por sus familiares y amigos, aunque terminó con un hematoma cerebral no quirúrgico.

Thiago fue atendido en el Hospital Municipal de Pinamar, pero los médicos indicaron su derivación al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para que los profesionales puedan monitorear la evolución de su lesión.

La investigación

La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad en la zona para dar con la patota que golpeó salvajemente al adolescente y que causó indignación en Pinamar. En su declaración, uno de los amigos de Thiago aseguró que no hubo una pelea previa y que en el ataque intentaron robarle un bolso a la víctima.

