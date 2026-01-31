31 de enero de 2026 Inicio
Santa Fe: rescataron a un oso melero atrapado en las vías del tren

La Policía Ecológica junto a Bombero Voluntarios realizaron un operativo y el animal fue trasladado al centro de fauna La Esmeralda para ser evaluado.

El oso será evaluado para determinar su estado de salud.

En un operativo comandado por la Policía Ecológica de Santa Fe y Bomberos Voluntarios, lograron rescatar a un oso melero que estaba atrapado en las vías ferroviarias en una situación de alto riesgo para el animal, pero también para las personas que transitaban la zona.

El control de emergencias del 911 recibió la alerta de parte de una persona que pasaba en las inmediaciones de avenida Candioti y Buenos Aires. Al llegar notaron que el animal se encontraba alterado, por lo que intentaron realizar un buen trabajo para evitar que sufriera.

Durante el procedimiento de traslado al canil, el animal reaccionó de forma defensiva y ocasionó un rasguño superficial en el pulgar de una oficial policial. De acuerdo con lo informado, la lesión fue leve y no presentó complicaciones gracias al uso del equipamiento de protección, por lo que el operativo continuó con normalidad.

Horas más tarde, ya en la mañana de este jueves, el ejemplar fue derivado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, donde quedó bajo la supervisión del área de Veterinaria para su evaluación y posterior recuperación, conforme a los protocolos vigentes de preservación de la fauna silvestre.

Desde la fuerza destacaron que el accionar coordinado permitió resguardar la vida del animal y garantizar la seguridad del personal interviniente, reafirmando el compromiso de la Policía Ecológica con la protección del ambiente y de la fauna autóctona.

