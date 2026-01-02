2 de enero de 2026 Inicio
Cuatro días sin luz en Recoleta: los duros momentos que viven los vecinos y comerciantes

Desde el 30 de diciembre, las personas sobreviven sin electricidad. A pesar de los reclamos, no obtuvieron respuestas. "Una señora del octavo piso no puede bajar, tiene 80 años", advirtieron. Desde hace 24 horas que tampoco tienen agua.

Desde hace cuatro días que no tienen luz en Recoleta. 

Desde el 30 de diciembre, una cuadra del barrio porteño de Recoleta vive una situación crítica: vecinos y comerciantes permanecen sin suministro eléctrico, tras una seguidilla de cortes que se arrastran desde hace semanas y que, en este último episodio, ya llevan cuatro días consecutivos.

El escenario se concentra especialmente en Ayacucho al 1200, donde edificios enteros quedaron sin luz, sin agua y sin ascensores, en plena ola de calor. La situación fue relevada en vivo por la periodista Paula Avellaneda, quien recorrió la zona y recogió los testimonios de los damnificados para la pantalla de C5N.

La falta de electricidad impacta de lleno en la vida cotidiana. Daniel, comerciante de la cuadra, relató que el corte comenzó el 30 por la noche y que solo pudo evitar tirar toda su mercadería gracias a un grupo electrógeno que tiene desde hace años, adquirido tras experiencias previas similares. "Ya pasamos por esto. Una vez estuve una semana sin luz. Ahora se vuelve a repetir", contó.

Por otra parte, Ángela, encargada de uno de los edificios afectados, explicó que su marido, de 65 años, es discapacitado visual, diabético y se dializa regularmente. Ante la falta de ascensores, tuvo que bajarlo sola por la escalera desde el octavo piso para que pudiera asistir a su tratamiento y, al regreso, debió coordinar con los bomberos para poder subirlo.

"Estamos sin luz desde el martes a las 10.30 de la noche. No tenemos agua, no tenemos ascensor y nadie nos ayuda", expresó con angustia. Según relató, en el edificio viven en su mayoría personas mayores, algunas de hasta 80 años, que directamente no pueden subir ni bajar.

Los comerciantes también dan cuenta de pérdidas económicas significativas. Sebastián, dueño de un bar de la zona, aseguró que durante diciembre estuvieron entre 10 y 12 días sin luz en distintos momentos.

"Pagamos alrededor de un millón de pesos de luz por mes y este mes perdimos entre cuatro y cinco millones porque no pudimos abrir", afirmó. Sin suministro trifásico, los aires acondicionados no funcionaron y trabajar con temperaturas cercanas a los 40 grados resultó imposible.

