Por qué los mayores de 65 años pueden complicar la renovación de la licencia de conducir si no cumplen este requisito Las exigencias buscan asegurar condiciones adecuadas al volante. La evaluación médica define la continuidad del permiso.







El punto central para los conductores mayores de 65 años es la aprobación del Certificado de Aptitud Psicofísica. Freepik

La renovación del registro para conductores mayores de 65 años tiene exigencias específicas vinculadas a la aptitud para manejar.

Los controles médicos adquieren un rol central y pueden impedir el trámite si no se aprueban.

La periodicidad del carnet cambia con la edad y se vuelve más frecuente a partir de los 70.

Existen condiciones administrativas que también influyen y pueden frenar la renovación. La renovación de la licencia de conducir en personas mayores de 65 años presenta particularidades que pueden generar inconvenientes si no se cumplen ciertos requisitos obligatorios. Si bien la edad no es un impedimento en sí mismo, el proceso contempla controles más estrictos orientados a garantizar la seguridad vial.

En Argentina, las autoridades de tránsito refuerzan las evaluaciones a partir de esa franja etaria con el objetivo de verificar que los conductores conserven las condiciones necesarias para circular. Estas exigencias incluyen tanto aspectos médicos como administrativos, y su incumplimiento puede derivar en la imposibilidad de continuar manejando.

Este escenario toma relevancia mientras cada vez más personas mayores mantienen una vida activa y dependen del vehículo para su rutina diaria, lo que vuelve importante conocer qué se exige y cómo impacta en la renovación del carnet.

Licencia conducir Redes sociales Cuál es el requisito clave para renovar la licencia de conducir si tenés más de 65 años El punto central para los conductores mayores de 65 años es la aprobación del Certificado de Aptitud Psicofísica, un examen médico obligatorio emitido por profesionales o centros habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta evaluación determina si la persona se encuentra en condiciones físicas y cognitivas adecuadas para manejar.

Los controles incluyen pruebas de visión, audición, reflejos y estado general de salud. En caso de no superar alguno de estos estudios, la licencia no puede renovarse hasta que la situación sea regularizada y se acredite nuevamente la aptitud requerida.