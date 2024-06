Caso Loan: Fernando Burlando llegó a Corrientes y se reunió con la familia

" Los funcionarios parecen pensar en ellos y su pellejo y no en Loan y su familia. Son gente muy buena y da la sensación que se puede decir y hacer cualquier cosa con ellos y no es así ", cuestionó el letrado en diálogo con A24. "Nosotros pedimos ayer que se multipliquen los esfuerzos, los rastrillajes y le pedimos una serie de medidas a la jueza", añadió y sumó que "está muy bien" que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, haya viajado el lugar.

En cuanto a la declaración de la tía de Loan, Laudelina, y la hipótesis de un accidente y posterior encubrimiento, Burlando fue determinante: "Lo que dice es inverosímil y resulta todo muy extraño". "No sabemos por qué un fiscal de la provincia tomo esa declaración a sabiendas de que la causa pasó al fuero federal. Van a tener que dar explicaciones como también las va a tener que dar el gobernador", concluyó.

Estoy en 9 de Julio, Corrientes, para acompañar a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan.



Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí. pic.twitter.com/yx1eVwCEVH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 30, 2024

El abogado ya había manifestado sus críticas a los funcionarios correntinos. "También lo que ocurrió el sábado merece, en cuanto a lo que significa la obstrucción, la violación del secreto de sumario, que se investigue la conducta de los fiscales que recibieron esta declaración, y obviamente todas las personas que comunicaron distintas circunstancias que están amparadas en el secreto de sumario", sostuvo más temprano, en C5N.

"No les importa la familia de Loan", remarcó. Sobre lo publicado por el gobernador correntino, Gustavo Valdés, consideró: "Una persona que se atreve a decir con tanta certeza, un funcionario de la más alta jerarquía, ¿cómo impacta eso en la familia? No le mandaron ni un psicólogo a esa familia. ¿Te sentís tan afectado? Ocupate de la familia. Es una familia humilde, y esa humildad da la sensación de que les permite a los funcionarios decir cualquier cosa".

Por su parte, Bullrich advirtió desde el lugar del rastrillaje que no hay "datos de Loan". "En estos momentos no tenemos datos de Loan, sí tenemos construcción de hipótesis y pistas pero no datos. Hay un rastrillaje muy organizado, vinieron drones de todo tipo y que son capaces de analizar calor de cuerpos", remarcó en conferencia de prensa.