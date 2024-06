Patricia Bullrich reconoció que no hay nuevos datos sobre Loan: "Tenemos hipótesis y pistas"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , advirtió en Corrientes que no hay "datos de Loan" , el niño de cinco años que desapareció en la provincia correntina el 13 de junio y que por el hecho se desplegó un amplio operativo para encontrarlo.

Bullrich se sumó a los rastrillajes en la localidad correntina de 9 de Julio en el marco de la desaparición de Loan y brindó una conferencia de prensa en la que admitió que no se alcanzó más información sobre lo que sucedió con el niño: "En estos momentos no tenemos datos de Loan, sí tenemos construcción de hipótesis y pistas pero no datos. Hay un rastrillaje muy organizado, vinieron drones de todo tipo y que son capaces de analizar calor de cuerpos".