Caso Loan: el nuevo abogado de la familia aseguró que la causa tendrá nuevos detenidos

A 107 días desde la desaparición de Loan, su paradero sigue siendo un misterio. La familia, con el respaldo de su nuevo abogado, Juan Pablo Gallego, no cesa en la búsqueda de respuestas. El letrado, por su parte, se mostró optimista respecto a los avances en la investigación, y aseguró que el cruce de llamadas y algunos pagos podrían ser clave para tener nuevos detenidos.

Durante una entrevista en Mañanísima, Gallego dio a conocer un dato hasta ahora desconocido: la implicación de un detenido de apellido Soria, conocido como "El Americano" o "El Yanqui". Según Gallego, este individuo, supuestamente vinculado a la Fundación Dupuy, tendría intercambios telefónicos que podrían arrojar luz sobre el caso. "No quieras saber los intercambios telefónicos que tiene", comentó de manera enfática el abogado.

padres de loan

Gallego también subrayó que algunos de los involucrados aún no han sido detenidos, pero que todos aquellos relacionados con las comunicaciones de este detenido serán convocados para declarar. Además, reveló que ya se han identificado ciertos pagos que provendrían del ámbito político, tanto de la provincia donde desapareció Loan como de una provincia vecina, lo que añade una dimensión nueva a la investigación: "Esos teléfonos arden", concluyó.

Finalmente, el abogado compartió su impresión sobre la abuela del niño, siendo directo al expresar su descontento: “A mí no me gustó su actitud, no la conozco”, señaló sin ahondar en más detalles.

El papa Francisco expresó su preocupación por el caso Loan

El papa Francisco se manifestó brevemente este domingo sobre el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio. Le escribió una carta a su amigo Gustavo Vera, exlegislador porteño y titular de la Fundación La Alameda, donde le agradeció por el trabajo que viene realizando en la lucha contra la trata y la explotación de personas y especialmente su compromiso por el esclarecimiento del caso del chico de 5 años que conmovió al país.

"Querido hermano, muchas gracias por tu correo. Gracias por todo tu trabajo y, en modo especial, por lo que haces por Loan. Te acompaño en la oración. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide", expresa la misiva de puño y letra del obispo de Roma.

El Papa ya se había manifestado al respecto. El 22 de julio, en el marco del Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas, el pontífice se expresó a través de la Conferencia Episcopal Argentina, en un comunicado en el que reclamó "un Estado activo" en el combate de ese delito.

Carta papa Francisco Gustavo Vera Loan

Luego, a comienzos de agosto, se expresó sobre el tema en comunicación espistolar con Vera. "Por lo que me decís parece que el 'caso Loan' es típico de tantos otros que quedan en el silencio. Ojala se pueda 'desmadejar' todo. Gracias por todo lo que hacés", escribió.

El texto fue escrito en el marco de una denuncia de Vera contra el gobernador correntino, Gustavo Valdés, a quien había acusado de "obstaculizar la investigación en el caso Loan".

Se trata de una nueva referencia de Francisco a lo que sucede en Argentina, luego de que este viernes repudiara la represión a los jubilados en un discurso desde Roma. "Me llamaron hace una semana por una represión, una represión a obreros, gente que pelea por sus derechos en la calle, la policía la rechazaba con lo más caro que hay, el gas pimienta de primera calidad. En vez de pagar justicia social, el Gobierno pagó el gas pimienta", manifestó.

En ese evento, un encuentro con militantes, habló del amor en las obras y pidió no dejar "a nadie tirado" y enfrentar lo que definió como "darwinismo social, la ley del más fuerte, como Julio Argentino Roca, que le cortó la cabeza a todos los aborígenes. Acordémonos de Roca. De 46 millones quedaron 600 mil aborígenes. Una cosa vergonzosa".