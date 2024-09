El nuevo abogado de la familia de Loan, sobre el caso: "Fue un Bailando por un Sueño mediático y judicial"

Pablo Gallego señaló que para la Justicia era fácil determinar si hubo una entrega del niño pero que "no se quiso hacer". Tras la salida de Fernando Burlando, apuntó a la mediatización de la investigación.

A 104 días de la desaparición del menor , el 13 de junio pasado, en Corrientes , Gallego es el elegido por María Noguera y José Peña para representarlos en el caso por la sustracción y ocultamiento del niño de 5 años. El letrado insistió: “Me da la impresión de que esta era una causa muy fácil de resolver en pocas horas , de manera tal que debo entender que no se quiso resolver”.

Gallego consideró que es raro que desaparezca un niño en una mesa de 8 personas y que eso no se pueda resolver en 48 horas. "Si alguno de los comensales de ese almuerzo estaba relacionado con una supuesta entrega del niño, era bastante fácil determinarlo en ese momento. Si no se hizo, probablemente no se quiso”, remarcó.

Además, opinó que "ha habido mucho espasmo público, mucha declaración espectacular, mucho ruido sobre supuestas conexiones internacionales. Casi nada de eso está reflejado en el expediente”.

“Yo creo que cuando los fiscales de la primera etapa dijeron vamos a cambiar la competencia, estaban a medio minuto de resolverlo y no han querido hacerlo", reveló sobre la investigación y la actuación de la fiscalía.

Gallego se sumó hace unos días a la querella y en diálogo con la prensa enfatizó que “el tratamiento mediático del caso fue un disparate. Hay que avanzar en la acusación e imputación de las personas involucradas”.