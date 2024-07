Caso Loan: allanaron la casa de José Codazzi, el exabogado de Laudelina a quien acusó por extorsión

El allanamiento se produce en días intensos en la causa y se suma al realizado de manera sorpresiva en la esquina del cuartel de bomberos de 9 de Julio donde se encontraron dos celulares quemados. Los objetos sospechosos fueron tomados para su posterior análisis.

Minutos después, salió a aclarar el hecho Alicia, la enfermera de la detenida María Victoria Caillava, quien confirmó que los celulares quemados son de su propiedad: "Son míos, eran viejos y los tiré. No servían más", expresó. Además, agregó que “uno de los teléfonos tenían la pantalla rota, toda astillada. Para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente”.

El abogado José Codazzi había sido apuntado por Laudelina y su hija Macaren, por ser quien le habría ofrecido disantos elementos para realizar una declaración falsa ante la justicia Federal de Goya para instalar la teoría del accidente en el que Loan había sido atropellado por Carlos Pérez y Victoria Caillava.

"Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", afirmó Macarena el 9 de julio pasado en una entrevista con C5N.

Sobre el letrado, Macarena agregó: "El abogado todavía no apareció, lo están buscando". En la misma línea, sumó más situaciones de chantaje y comentó: "Decían que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".